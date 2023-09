DAÜ 5. Uluslararası Sibernetik ve Bilişim Problemleri Konferansı’nda temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rza Bashirov, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kontrol Sistemleri Enstitüsü ev sahipliğinde Bakü’de düzenlenen 5. Uluslararası Sibernetik ve Bilişim Problemleri Konferansı’nda (PCI 2023) 11 davetli konuşmacı arasında yer alarak DAÜ’yü temsil etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Bashirov konferansta oturum başkanlığı da yaptı.

Bashirov’un sunumu “En İyi Sunum” seçildi

IEEE şemsiyesi altında düzenlenen ve bildiri kabul edilmeme oranı yüzde 33,3 olarak gerçekleşen PCI 2023 konferansına 15 ülkeden bilim insanları katılarak 120 sunum yaptı.

Prof. Dr. Rza Bashirov konferansta “Modelling Disease-Drug Networks with Petri Nets” başlıklı sunumunu yaparken, söz konusu sunum, konferansın kapanış oturumunda Entelektüel Sistemler Alan Başkanı tarafından sunulan raporda alanında en iyi sunum seçildi ve sunumun biyoenformatik çalışmalarına ışık tutacak nitelikte olduğu değerlendirildi.

Prestijli Akademik Dergilerde Basılacak

PCI 2023 konferans bildiriler kitabı IEEE Xplore tarafından yayınlanacak ve IEEE Digital Library’den temin edilebilecek. PCI 2023 konferansı kapsamında sunulan bildiriler arasından seçilen çalışmalar; kapsamı genişletilmiş / zenginleştirilmiş hali ile TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics, Applied and Computational Mathematics, Informatics and Control Problems, ve Journal of High-Frequency Communication Technologies dergilerinde basılacak.

