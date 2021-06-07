DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası Yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı’nın anısına her yıl geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın dokuzuncusunu, bu yıl 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirecek. DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ülkemizin tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “9. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası” ile ilgili, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Vakıf Toplantı Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ile Antrenör Ecevit Cankat’ın yanı sıra, basın mensupları katıldı.

“Anısını Yaşatmaya Devam Edeceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, “Ülke sporunun gelişimi, gençlerimizin spor ile tanıştırılması ve sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonuyla pek çok spor branşında gerek altyapı, gerekse de profesyonel düzeyde birçok sporcuyu ülkemize kazandırmış olan DAÜ, her yıl yaz aylarında DAÜ Deniz Tesisleri’nde Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’nı düzenlemektedir.

Tüm halkımıza açık olan bu turnuvada; her yaş grubundan amatör voleybol severler ve lisanslı oyuncular bir arada müsabakalara katılmakta, voleybolun güzelliklerini paylaşmaktadır. Turnuvamıza olan ilgi, her geçen yıl daha da büyüyerek artmaktadır. Bu yıl, 9. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’nı 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştireceğiz. DAÜ olarak ülke sporuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hiç Unutulmayan Birisi”

Toplantıda konuşan DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, “Osman Maraşlı ismini hepimiz biliyoruz. 70’li yılların başından ahirete göçtüğü güne kadar voleybola ve ülke sporuna o kadar çok hizmet etmiş ki, hiç unutulmayan birisi. DAÜ Voleybol Takımının kurulduğu 1995 yılından rahmetlik olduğu 2006 yılının Ağustos ayına kadar 11 yılda çoğumuzun hocalığını ve ağabeyliğini yaptı. Birlikte çalışma şansı yakalayanlardan biri de benim. DAÜ, Osman Maraşlı ve bu gibi insanlara duyduğu minneti yaşatma gayreti içerisinde olan bir kurumdur. Osman Maraşlı bir spor adamı olduğu için onun adını bir spor organizasyonuyla yaşatmak istiyoruz. 9.’sunu bu yıl yapacağız. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı turnuvamızı gerçekleştirememiştik. Bu yıl Rektörlüğümüzün de destekleriyle yeniden 9.’sunu 19-20 Haziran 2021’de gerçekleştireceğiz. Turnuva ile ilgili Rektörlüğümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi motive ettiler.

Turnuva üç farklı kategoride olacak. Üçlü erkekler, üçlü kadınlar ve bu sene en az bir kız sporcunun da yer alacağı 18 yaş altı karışık takımlar şeklinde olacak. Altyapıda ciddi bir sporcu sayısı var. Turnuvayı, bu sporcuların da kendi kategorilerinde böyle bir organizasyonun heyecanını yaşayabilecekleri hale getirmiş olduk. Turnuva iki gün sürecek. Üniversitemizin Deniz Tesisleri’nin yenilenen muhteşem atmosferini de herkes orada bir kez daha görecek. Katılımcılar hem eğlenecek, hem maçların keyfini yaşayacak, hem denize girecek, hem de orada üniversitenin bölgeye ne kadar önemli bir hizmeti olduğunu bir kez daha anlamış olacak” şeklinde konuştu.

Başarılı Takımlara Para Ödülü

Söz konusu turnuvada üçlü kadınlar, üçlü erkekler ve 18 yaş altı üçlü karışık (en az bir kız oyuncu) kategorilerinde mücadeleler gerçekleştirilecek. Üçlü kadınlar ve üçlü erkekler kategorilerinde en fazla bir lisanslı oyuncu yer alabilecek. Turnuva sonucunda başarılı olan takımlara para ödülleri verilecek. Turnuvaya kayıtlar, 17 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 12:00’ye kadar DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yapılacak. Tüm kategorilerde turnuvaya kayıt yaptıran ilk 16 takım turnuvaya alınacak. 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası hakkında detaylı bilgiye 0392 630 2302 ile 0548 836 3312 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.

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07/06/2021 16:05