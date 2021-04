DAÜ 9. Uluslararası Kariyer Günleri Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin 9’uncusu kapsamında DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, geçtiğimiz günlerde Harvard Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Atasoylu’yu konuk etti. Çevrim içi olarak gerçekleşen etkinlikte Dr. Atasoylu “Following your dreams, becoming a doctor, and creating a meaningful life” konulu çevrim içi konuşmasını İngilizce olarak sundu.

“Doğru Meslek Tercihi Önemli”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, bu etkinlik ile tıp fakültesi öğrencilerine yol göstermek, önlerindeki kariyer seçeneklerini daha iyi görebilme olanağı tanımak ve geleceklerini daha sağlam temeller ile planlamalarına katkıda bulunmanın hedeflendiğini dile getirdi. Prof. Dr. Gökçora, doğru meslek tercihinin, mutlu ve başarılı bir birey olmanın kilit noktalarından biri olduğunu da vurgulayarak, tıpta kariyer günlerinin önemini ifade etti.

Dr. Atasoylu 20 Yıllık Harvard Tecrübesini Paylaştı

Dr. Ayşe Atasoylu ise konuşmasında, lise eğitiminden sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek başladığı kariyer yolculuğundan bahsederek, mesleki tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Tıp eğitiminden sonra iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan ve Harvard Tıp Fakültesi’nde 20 yılı aşkın bir süredir Öğretim Üyesi olarak çalışan Dr. Atasoylu, Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp eğitimi ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerin kendilerine “Şimdi neredeyim ve 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum?”, “Beni ne motive ediyor?”, “Değerlerim neler?” sorularını sormalarını ve bu soruların gelecekteki kariyerleri hakkında karar vermelerine yardımcı olacağını ifade ettti. Çalıştıkları alanı sevmenin ve zevk almanın kilit nokta olduğunu ifade eden Dr. Atasoylu, yaptıkları işi sevmedikleri takdirde tıp yolculuğunun çok daha zor olacağını vurguladı. Bu yolculuğun uzun bir yolculuk olduğunun da altını çizen Dr. Atasoylu, tıp eğitiminden sonra öğrenmenin ve kendini geliştirmenin son bulmadığını ve başarılı olmak için sürekli kendini geliştirmenin gerekli olduğunu ifade etti. Zorluklara rağmen azimle çalışmanın başarıyı getireceğine inandığını belirten Dr. Atasoylu, kişinin kendi yolculuğunu doğru şekilde yaratabilmesi için, öz farkındalığın ve değişime hazır olmanın en önemli unsurlar olduğunu dile getirdi.

26/04/2021 16:21