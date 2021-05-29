DAÜ 9. Uluslararası Kariyer Günleri Kapsamında Sağlık Profesyonelleri Sunumlar Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen 9. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri çevrim içi olarak sağlık profesyonelleri ile bir araya geldi. Düzenlenen söz konusu etkinlik dört oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Gülcan Dürüst Sakallı’nın açılış konuşmalarının ardından, Paramedik Tarık Balcı “Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu Türkiye Cumhuriyeti Örneği” konulu sunum gerçekleştirdi. Hemen ardından Paramedik Şahin Açıkgöz “Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği”, İbrahim Tayyaroğluları “Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu Almanya Örneği” ve Paramedik Rüçhan Tuğçen Kargül “Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu İngiltere Örneği” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Tarık Balcı gerçekleştirdiği sunumunda Türkiye Cumhuriyeti’nde Paramediklerin çalışma koşulları ve çalışma alanları, atanma koşulları, özel sektörde çalışma koşulları ve mevcut çalışma koşullarını düzeltmek için neler yapılabileceğinden bahsetti. Şahin Açıkgöz ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Paramediklerin Devlete bağlı 112 istasyonlarında çalışma imkanları, koşulları ve nasıl görev alınabileceği, sınav ve mülakatlar ile özel sektörde çalışma koşulları üzerinde durdu.

Sunumlarda İbrahim Tayyaroğluları, Almanya’da Paramedik olarak çalışma imkanları, çalışma koşulları, başvuru süreci, sınavlar, kabul süreci ve yabancı dil durumunun değerlendirilmesi, başvuru için diplomada değerlendirilen koşullar ve Almaya’ya kabul durumunda yaşanabilecek deneyimlerden bahsetmiştir.

Sayın Rüçhan Tuğçen Karagül ise, İngiltere’de çalışma koşulları, Paramedik’in yetki ve sorumlulukları, başvuru için diplomada değerlendirilen koşullar, nasıl başvuru yapılabileceği ve kabul sürecinde Paramediği bekleyen eğitim ve iş başvuru sürecine değindi. Öğrencilerin aktif olarak katılım gösterdiği etkinlik, soru ve cevap kısmının ardından sona erdi.

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29/05/2021 12:03