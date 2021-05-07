DAÜ 9. Uluslararası Kariyer Günleri Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri çevrim içi olarak sağlık profesyonelleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

“Orofasiyal Ağrı" Konulu Sunum Gerçekleşti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Tuncer "Orofasiyal Ağrı" konulu çevrim içi sunum gerçekleştirdi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Gözde İyigün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi.

Temporomandibular Disfonksiyon Sendromu (TMDS) ve TME rehabilitasyonu konusunda uzmanlaşmış bir Ortopedik Manuel Fizyoterapist olan Yrd. Doç. Dr. Tuncer yurt içi ve yurt dışı kariyer deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. Boston Üniversitesi ile Detroit Mercy Üniversitesi'nde uluslararası misafir konuşmacı ve TMD ile rehabilitasyon CE kurs eğitmeni ve Harvard Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Tuncer, klinik ve araştırma ilgi alanları arasında ortopedik manuel terapinin etkinliği, nöromüsküler ağrı, TMDS rehabilitasyonu, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve yutma problemlerinin yer aldığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Tuncer "Orofasiyal Ağrı" ilgili sunumunda tüm dünyada % 44-75 arasında görülen temporomandibuler eklem disfonksiyonunun giderek arttığını vurguladı. Vücuttaki tüm yapıların birbiriyle ilişkili olduğunu ve bunu sağlayan en önemli yapının fasya olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Tuncer, değerlendirmenin sadece temporomandibular eklem ile sınırlı kalmaması gerektiğini, bu bölge ile ilgili diğer tüm yapıların da kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen diş hekimleri, fizyoterapistler, nörologlari kulak-burun-boğaz uzmanları ve psikiyatristlerden oluşan multidisipliner bir ekip çalışması ile tedavi başarısının artırılabileceğini ifade etti.

Yurtdışında Diyetisyenlik Mesleği Örneği

9. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Dr. Dyt. Nilay Dönmez Khan Türkçe ve İngilizce olmak üzere “Yurtdışında Diyetisyenlik Mesleği Örneği-Kanada” konulu iki sunum gerçekleştirdi. Dyt. Khan her iki konuşmasında da eğitim sürecini ve kariyerine devam ettiği Kanada’nın bölgeleri ile bu bölgelerde diyetisyenin çalışma alanını kapsayan sınırları anlattı.

Diyabet diyetisyenliği alanında çalışan Dyt. Khan konuşmasına, Kanada’da mesleğini sürdürmek için girilmesi gereken sınavları ve alınması gereken eğitimleri anlatarak devam etti. Konuşmasının ilerleyen bölümünde yurtdışında diyetisyenin yeri ve önemi üzerinde duran Dyt. Khan, çalışma alanında kullanılabilecek yardımcı kaynaklar ve multidisipliner çalışmanın gerekliliği üzerinde durdu. Sunumunda meslekte yurtdışı tecrübelerini, Kanada’da yaşamı ve mesleği devam ettirme olanaklarını dile getiren Dyt. Khan, zorluklara rağmen başarmak için kişinin kendini geliştirmesine yönelik verdiği çabanın önemini vurguladı.

Futbol Takımında Diyetisyen Olmak

Öte yandan, Galatasaray Futbol Kulübü Spor Diyetisyeni Uzm. Dyt. Mestan Çilekçi tarafından “Futbol Takımında Diyetisyen Olmak” konulu sunum gerçekleştirildi. Dyt. Çilekçi, diyetisyenin futbol takımı içindeki yeri ve futbolcu beslenmesindeki önemini aktardı. Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) tarafından belirlenen yeterlilikleri sağlamak için gerekli eğitim ve sınavlardan bahseden Dyt. Çilekçi, spor diyetisyenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları üzerinde durdu.

Dyt. Çilekçi, futbol takımının beslenme öncelikleri ve durumları kapsamında karşılaştığı problemler ve bu problemlere karşı ürettiği çözümleri katılımcılar ile paylaştı. Futbol takımında diyetisyenin gerekliliğine vurgu yapan Dyt. Çilekçi mesleğin gelmesini ümit ettiği noktalardan bahsetti. Son olarak mesleki tecrübelerini paylaşan Dyt. Çilekçi katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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07/05/2021 15:08