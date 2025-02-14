DAÜ 9. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı 3-4 Nisan'da

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) tarafından organize edilen 9. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, 3-4 Nisan tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda (KÜKOM) düzenlenecek.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre konferans, akademisyenleri, araştırmacıları, aktivistleri ve öğrencileri bir araya getirecek.

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konularındaki güncel eğilimler ve gelecekteki zorluklar hakkında katkılar sunmayı amaçlayan konferans, cinsiyetin tarihsel gelişimi, feminizm teorileri, toplumsal kimlik teorileri, erkeklik çalışmaları ve cinsiyetin güç ve politika ile ilişkisi gibi çeşitli konularda bildiriler kabul ediyor.

Konferansta, COVID sonrası artan otoriter yönetime karşı cinsiyet eşitliğinin korunması, LGBTI+ hakları, hukuki mücadeleler, edebiyat, sinema ve sanatta cinsiyet temsilleri, ırk, sınıf, etnik köken, cinsellik ve engellilik gibi faktörlerin cinsiyetle etkileşimi gibi alanlarda da sunumlar yapılacak.

Ayrıca, gelecekteki toplumsal direniş, aktivizm ve cinsiyet temelli şiddetle mücadele üzerine oturumlar düzenlenerek, trans bireyler için sağlık hizmetlerine erişim gibi sağlık konuları ele alınacak.

-Bildiri göndermek için son tarih 16 Şubat

Konferansa bildiri göndermek isteyenler özetlerini 16 Şubat tarihine kadar gönderebilecek. Konferansla ilgili detaylı bilgilere “[email protected]” adresinden ulaşılabilecek.