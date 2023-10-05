DAÜ akademisyenleri dünyada yüzde 2'lik dilimde

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 14 akademisyen, ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda 4 Ekim 2023 Çarşamba günü yayınlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını gösterdi. Listenin oluşturulmasına önde gelen akademik yayın firmalarından Elsevier B.V. destek verdi. Listede 210 bin 198 bilim insanı dünyada %2’lik dilim içerisinde sıralandı. Bu yıl listeye giren bilim insanı sayısı geçen yıla göre 9 bin 879 artış gösterdi.

Dünyanın en etkin akademisyenleri listesinde DAÜ’den Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Karatepe, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Babak Safaei, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arran Fernandez, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kükrer, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar ile Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar Mustafa yer aldı.

Listeye Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden giren bilim insanı sayısı geçtiğimiz yıla göre artarak toplamda 1,403’e ulaştı. Güney Kıbrıs’tan listeye giren bilim insanı sayısı ise 75 oldu.

Prof. Dr. Karatepe Türkiye’nin En Etkin 8. Bilim İnsanı

Rapora göre, dünya genelinde en yüksek etki yaratan bilim insanlarından oluşan listede, Prof. Dr. Osman M. Karatepe 1,780’inci sırada yer aldı ve Türkiye’nin en etkin 8. bilim insanı oldu. Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu Türkiye’nin en etkin 58’inci bilim insanı olurken; Doç. Dr. Babak Safei Türkiye’nin en etkin 59’uncu bilim insanı oldu.

Doç. Dr. Ali Övgün ile Prof. Dr. Nazım Mahmudov Türkiye’de ilk 200’e, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ile Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo ilk 250’ye, Prof. Dr. Hasan Demirel ilk 600’e, Doç. Dr. Arran Fernandez ilk 650’ye, Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi ilk 850’ye, Prof. Dr. İzzet Sakallı, Prof. Dr. Müberra Koşar ve Prof. Dr. Osman Kükrer ilk 1,200’e, Prof. Dr. Omar Mustafa ilk 1,300’e girme başarısını göstererek dünyada %2’lik dilim içerisinde yer aldılar.

Kariyer Boyu Etki Listesi’nde 10 DAÜ Akademisyeni

Öte yandan, apor kapsamında açıklanan Kariyer Boyu Etki Listesi’nde 10 DAÜ akademisyeni yer aldı. Prof. Dr. Osman M. Karatepe kariyer boyunca dünya genelinde en etkin 13 bin bilim insanı arasına girerken, Türkiye’de 18’inci sırada yer aldı. Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu dünya genelinde en etkin 55 bin bilim insanı arasına girerken, Türkiye’de 115’inci sırada yer aldı. Prof. Dr. Nazım Mahmudov dünya genelinde en etkin 57 bin bilim insanı arasına girerken, Türkiye’de 120’inci sırada, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil dünya genelinde en etkin 95 bin bilim insanı arasına girerken, Türkiye’de 210’uncu sırada, Doç. Dr. Babak Safaei dünya genelinde en etkin 210 bin bilim insanı arasına girerken Türkiye’de 561’inci sırada yer aldı.

Prof. Dr. Osman Kükrer dünya genelinde en etkin 216 bin bilim insanı arasına girerken Türkiye’de 596’ıncı sırada, Doç. Dr. Ali Övgün dünyanın en etkin 218 bin bilim insanı arasına girerken Türkiye’de 601’inci, Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo dünyanın en etkin 246 bin bilim insanı arasına girerken Türkiye’de 684’üncü sırada yer aldı.

Prof. Dr. Hasan Demirel dünyanın en etkin 268 bin bilim insanı arasına girerken Türkiye’de 755’inci sırada, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek Norbert Nagy de dünyanın en etkin 669 bin bilim insanı arasına girerken Türkiye’de 1,029’uncu sırada yer alarak kariyer boyu etki listesinde yer alma başarısını gösterdi.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine;

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6 linkinden ulaşılabiliyor.