DAÜ Aktüerya Programı Gelişimini Sigortacılık Sektörü İle İş Birliği İçerisinde Sürdürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü altında yer alan ve Matematik Bölümü ile Bankacılık ve Finans Bölümlerinin ortak yürüttüğü Aktüerya Bilimleri Lisans Programı gelişimini sigortacılık sektörüyle iş birliği içerisinde sürdürüyor. Son olarak, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İsmihan ve Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’ni ziyaret etti.

Prof. Dr. Özarslan Sunum Gerçekleştirdi

Toplantıda Birlik Başkanı Raif Çukurovalı, Asbaşkan Börte Barlasoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kutlu Yorucu, Zafer Dalka, Genel Sekreter İbrahim Kavçın ve Sekreter Yardımcısı Halide Devir Fıratlı yer aldı. Birlik Başkanı Raif Çukurovalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek KKTC sigortacılık sektörünün son durumu hakkında bilgiler verdi. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, toplantıda Aktüerya Programı ile ilgili güncel bilgilerden oluşan bir sunum gerçekleştirdi.

İş Birliği Daha Da Geliştirilecek

Toplantıda DAÜ ve KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği arasında mevcut olan protokol çerçevesinde var olan iş birliği konuları değerlendirildi ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönünde kararlar alındı. Oldukça verimli geçen toplantı gündeminde Aktüerya tüzüğünün yasalaşması konusu da irdelendi. Taraflar, iş birliğini güçlendirmek adına Ekim ayında DAÜ’de bir toplantı gerçekleştirilmesi kararı aldı.

KKTC’de Tek

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Aktüerya Programı, KKTC’deki YÖK onaylı tek Aktüerya Programı olma özelliğini taşıyor. Aktüerya Programı, aynı zamanda Türkiye üniversiteleri de dahil olmak üzere İngilizce dilinde eğitim veren tek program olması dolayısıyla, gerek nitelik, gerekse de nicelik açıdan gücünü ortaya koyuyor. Aynı zamanda, DAÜ Matematik Bölümü ile Bankacılık ve Finans Bölümlerinin ortaklığı kapsamında ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler; Aktüerya Bilimleri – Finans ve Bankacılık Çift Ana Dal Programı veya Aktüerya Bilimleri – Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Çift Ana Dal programlarında da öğrenim görerek Çift Ana Dal diploması alma fırsatına da sahip.

Aktüerya Bilimi’nin dünya genelinde giderek önem kazanmakta olduğu günümüzde DAÜ akademik kadrosunu alanın önde gelen öğretim üyeleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Akademi ve Sigortacılık sektörü iş birliğinin ileriye taşınması amacı doğrultusunda yakın bir gelecekte bir çalıştay oluşturulması da toplantıda ayrıca hedeflenen unsurlar arasında yer aldı.

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10/09/2021 15:47