DAÜ Animasyon ve Oyun Tasarımı Programı Öğrencisi Erdoğan Oral’dan Büyük Başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Animasyon ve Oyun Tasarımı Programı öğrencisi Erdoğan Oral’ın geliştirdiği “Era of Newborns” isimli bilgisayar oyunu, dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam’de yayınlandıktan kısa bir süre sonra 5 milyon kişilik mağaza trafiği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bir oyun fuarında DAÜ’lü akademisyenler tarafından keşfedildiğini belirten Erdoğan Oral, bu oyunu da DAÜ’de öğrenim görürken geliştirmeye başladığı bir proje olduğunu ve ilerleyen zamanlarda kendi kurduğu Dodi Games şirketine yatırım alarak oyunu tamamlayabildiğini anlattı.

Era of Newborns oyunu içerisinde yer alan grafik, animasyon ve oynanış açısından dünyanın en iyi oyunlarıyla kıyaslandığında aynı kalite seviyesinde bulunan bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Bir hayatta kalma oyunu olan Era of Newborns’daki ana amaç yeni düzeninde gündelik hayatın sunmuş olduğu tehlikeleri berhava ederek açlık ve susuzlukla başa çıkabilme, malzeme toplayarak ev inşa etme, oyun içerisinde diğer hayatta kalanlarla ve yapay zeka robotlarla savaşarak hayata tutunabilme olarak öne çıkıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, Animasyon ve Oyun Tasarımı Programı öğrencisi Erdoğan Oral’ın bu başarısıyla büyük gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti: “Erdoğan Oral, DAÜ’de almış olduğu kaliteli eğitimle birlikte kendi girişimcilik ruhunu birleştirince, ortaya küresel ölçekte böylesi büyük bir başarı öyküsü çıkmıştır. Fakat bu başarının burada kalmayacağını, aslında çok daha büyük başarılara ulaşacak bir ilk adım olduğunu bilmek bizi daha da mutlu ediyor. Bu bağlamda, hem öğrencimizi hem de bu öğrencimiz üzerinde emeği olan tüm öğretim elemanlarımızı içtenlikle tebrik ederim.”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise dijital oyunun hızla büyüyen global bir sektöre dönüştüğünü belirtti. Prof. Dr. Çavuşoğlu, bu alanın öncü ve artık tecrübeli eğitim -öğretim kurumlarından olan DAÜ’nün, Dijital Oyun Tasarımı Programı’nın en çok ihtiyaç duyulan, yaratıcılığın ve özgünlüğün ön planda tutulduğu oyun tasarımcılarını keşfederek ve yetiştirerek bu global sektöre kazandırmak için büyük bir uğraş verdiğini vurguladı.

Bu uğraşın karşılık bulması için girişimci öğrenci ve mezunlarımızın iş insanları tarafından desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu, öğrencimiz Erdoğan Oral’ın “Era of Newborns” oyununun ülkemiz iş insanlarından Ceyhun Tunalı tarafından maddi olarak desteklenmesini de çok önemsediklerini ve bunun diğer iş insanlarına da örnek olmasını dilediklerini belirtti.

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08/10/2021 15:26