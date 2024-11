DAÜ ATAUM adına Prof. Dr. Karatepe, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayımladı

Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) adına 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Karatepe söz konusu bildiride şu ifadelere yer verdi:

“İlkçağlardan itibaren her toplum, kendine özgü yaşama biçimine uygun bir kültür geliştirmiş ve bunu bir sonraki kuşağa aktarmıştır. Kültürün, yaşam deneyimlerinin, bilgi birikiminin bir sonraki kuşağa aktarılmasını sağlayan en önemli araçlardan biri eğitimdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin önemini her zaman vurgulamış ve Türk eğitim tarihinde modern eğitim-öğretim sistemine geçiş onun ilan ettiği Cumhuriyet ile mümkün olmuştur. 'Başöğretmen' unvanını alarak, kara tahta başına geçen Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir; ben milletimin öğretmeniyim…' diyerek Türk Milletinin eğitim öğretim seferberliğinde fiilen çalışmış ve yeni kurduğu Türkiye devletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırma amacıyla yeni bir eğitim anlayışı geliştirmiştir. İşte bu çağdaş eğitim sisteminde yetişen öğretmenler, Kıbrıs Türk mücadele tarihi içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Bu zorlu dönemde Türkiye’den gelen öğretmenler, öğrenciler üzerinde ulusal kimlik bilinci oluşturarak hem Kıbrıs mücadelesinde güçlü gençler yetiştirmiş hem de bu gençlerin geleceklerini şekillendirmelerinde yardımcı olmuşlardır. 24 Kasım 1981 tarihi, Atatürk’e verilen Başöğretmen unvanının Bakanlar Kurulu tarafından Millet Mektepleri Talimatnamesiyle resmileştirildiği tarihtir. 1981 yılından itibaren ise Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Her 24 Kasım öğretmenlerin toplumdaki yeri, rolü ve önemini değerlendirmek açısından son derece önemlidir. Öğretmenler, yarının mimarları, eğitimin kahramanlarıdır. Öğretmenlik, geleceği inşa eden kutsal bir meslektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; “Öğretmenler! … Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Bu önemli gün vesilesiyle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Bu habere tepkiniz:



23/11/2024 12:49