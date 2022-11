DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten Uluslararası Temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, “Global Conflict and World Wars: History and Modernity- International Scientific Symposium”da DAÜ’yü ve KKTC’yi başarıyla temsil etti. Moskova’da yüz yüze yapılması planlanan, ancak Rusya’daki ve bölgedeki son siyasi gelişmeler nedeniyle son anda çevrim içi yapılmasına karar verilen sempozyumun organizasyon komitesinde, History, Economics and Law Research Institute (Moskova, Rusya), European Center for Peace and Development (ECPD) of the University for Peace Established by the United Nations (Belgrad, Sırbistan), Hebei Normal University (Hebei Province, Çin) ve Trakya Üniversitesi (Edirne, Türkiye) ile birlikte DAÜ ATAUM (Gazimağusa/KKTC) da yer aldı.

DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ün de Bilim Kurulu’nda bulunduğu sempozyumda Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Çin, Pakistan, Beyaz Rusya ve Sırbistan başta olmak üzere birçok ülkeden akademisyen konuyla ilgili bildiriler sundu. Sempozyumun açılış oturumunda Yrd. Doç. Dr. Göktürk, “The Caucasian Wall Policy Within the Framework of Geopolitical Elements and a View From the Present-Jeopolitik Unsurlar Çerçevesinde Kafkas Seddi Politikası ve Günümüzden Bir Bakış” başlıklı bildirisini İngilizce olarak takdim etti. Göktürk bildirisinde, Mackinder’in hâkim olunması gereken topraklar olarak nitelendirdiği bölgenin elde bulundurulması için günümüzün küresel aktörlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de jeopolitiğin değişen unsurları olan sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve askeri değerleri en etkin şekilde kullanmakta olduklarını belirterek, aslında I. Dünya Savaşı ve sonrasında uygulanan Kafkas Seddi Politikası ile günümüz politikaları arasında çok büyük bir fark olmadığını, sahnenin aynı, senaryonun tadil edilmiş şekliyle aynı olduğunu, hatta oyuncuların bile çoğunlukla aynı olduğunu, sadece oyunun adının değiştiğini vurguladı.

04/11/2022 14:43