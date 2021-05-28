DAÜ-ATAUM Yönetim Kurulu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAÜ ATAUM) yeni yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. 27 Mayıs 2021 Perşembe günü, saat 10:30’da gerçekleşen ziyarete, DAÜ-ATAUM Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Canan Zeki, Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay, Dr. Mustafa Erbilen ve Öğr. Gör. Erkan Malkoç katıldı. DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, ATAUM’un temel görevinin gençlerimizin Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni ve Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ni doğru şekilde öğrenmeleri olduğunu belirterek, ATAUM’un geçen dönemde yapmış olduğu faaliyetler ile yeni dönemde yapmayı planladığı faaliyetler ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Atatürk Portresi Takdim Edildi

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, DAÜ ATAUM’a desteklerinden dolayı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Hocanın da, DAÜ-ATAUM’un görevlerinin önemine değinerek, yeni ATAUM Yönetim Kurulu’na başarı dileklerini iletti ve bundan sonra da Merkez’in başarılı faaliyetlere imza atacağına olan inancını vurguladı. Ziyaret sırasında, yeni ATAUM Yönetim Kurulu adına ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Prof. Dr. Hocanın’a bir Atatürk portresi takdim etti.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Son Kitabını Sundu

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Kıbrıs tarihi ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş veya dergilerde yayımlanmış 22 makalesinin yer aldığı “Tarihsel Süreçte Kıbrıs Konulu Makalelerim” adlı son kitabını da Prof. Dr. Hocanın’a takdim etti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, adı geçen kitabın, ücretli olarak piyasada satılmayacağını, birkaç ay önce yayımlanan “Varoluş Mücadelesinde Mağusa Sancağı” ve Süheyla Göktürk ile birlikte yayımladıkları “Mücahitler Anlatıyor” adlı kitaplarıyla birlikte öğrencilerin ve konuyla ilgili akademisyenlerin istifadesine sunulmak üzere Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelere gönderileceğini belirtti.

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28/05/2021 15:02