DAÜ-ATAUM'dan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü ile ilgili bir bildiri yayınladı. Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“Her milletin kendi tarihinde unutamayacağı özel günler vardır. 15 Kasım 1983 de, Kıbrıs Türk Halkı’nın daima gurur ve onur duyacağı varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet kurarak taçlandırdığı özel bir gündür.

Çok acı dönemler geçiren Kıbrıs Türk Halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk Ulusu’nun yürüttüğü milli mücadeleyi ve ardından kurduğu Cumhuriyeti örnek alarak, çok zor koşullarda kendi varoluş ve özgürlük mücadelesini yürütmüştür. Bu mücadele; Mehmetçik ve Mücahidin omuz omuza gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile sonuca ulaşarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgür ve bağımsız iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile en üst noktaya ulaşmıştır.

Bugün dünya üzerinde birçok millet, kendi devletini kurabilmek ve huzur içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar ve canlar vermektedir. Bunu kanıyla, canıyla başarmış olan bizlerin amacı, bu bağımsız devleti sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı her alanda daha çok çalışarak göstermek olmalıdır.

Kıbrıs Türk Halkı’nın şanlı direniş ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş Yıl Dönümü’nü onur ve gururla kutlarken, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş olmak üzere; tüm şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyor, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz.”

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14/11/2021 10:25