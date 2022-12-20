DAÜ-ATAUM’dan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Bildirisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, geçmişte yapılanların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Göktürk, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı bildiride, “Amacımız, kesinlikle düşmanlık yaratmak değildir. Bulunduğumuz coğrafya zorunlu da olsa, Rumlarla komşu olarak yaşamayı gerektirmektedir. Ancak bu zorunluluk, geçmişte bize yapılanları unutmamıza bir gerekçe olamaz. Aynı şekilde bu zorunluluk, Rum yönetiminin bugün bile topraklarımız üzerinde besledikleri emelleri görmememiz için bir neden olamaz. Geçmişte yapılanları bileceğiz ki, bugünkü özgürlüğün kıymetini daha iyi anlayalım ve ona daha güçlü sahip çıkalım. Bunun için geçmişte yaşananları özellikle gençlerimize her fırsatta anlatmalıyız” dedi.

Göktürk ayrıca şehitlere minnet ve şükranlarını sundu.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2022 12:57