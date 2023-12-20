DAÜ-ATAUM’dan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Bildirisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle bir bildiri yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“21-25 Aralık tarihi, Kıbrıs Türk halkının verdiği Varoluş Mücadelesi’nde özel bir yere sahiptir. Rumlar, Anayasa değiştirmek bahanesiyle Kıbrıs'ı silah zoruyla Yunanistan'a bağlamak amacıyla hazırladıkları AKRİTAS Planı’nı 21 Aralık 1963'te uygulamaya koymuşlardır. Böylece tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen vahşi saldırılar başlamıştır. Ancak Kıbrıs Türkünün direnişi ile karşılaşan saldırganlar, 24 saat içerisinde Türkleri yok etme planlarında başarıya ulaşamadılar.

Aziz şehitlerimiz; SİZLER, Kıbrıs Türk halkının Varoluş Mücadelesinde en güçlü dayanağı oldunuz. SİZLER bu toprakları vatan yapmak uğruna, vazife, bayrak ve bağımsızlık uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı gözünüzü kırpmadan vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Kanınızla suladığınız bu topraklarda ruhlarınızla yükselttiğiniz şanlı bayrağımızın gölgesinde BİZLER, bugün başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Rahat uyuyun, Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Kutsal hatıranız önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”