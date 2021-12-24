DAÜ-ATAUM’dan 21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası Etkinlikleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM), 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilk etkinlik olarak, 21 Aralık 2021 Salı günü, saat 14:30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda bir panel düzenledi. Tarihi yapanlarla bir araya gelme fırsatını yakalayan öğrenciler, Kıbrıs Türkü’nün Milli Mücadelesi’ni birinci ağızdan dinleme imkanı buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panele; DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ile Emekli Mücahit Yaşar Gevrek konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerin ilgisinin büyük olduğu panelin açılış konuşmasını görsel bir sunumla gerçekleştiren DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın Kıbrıs Türkü için çok önemli bir hafta olduğuna vurgu yaparak, bu mücadeleye canlı tanıklık yapmış olan kıymetli mücahitlere şükranlarını sundu ve panele katılımları için teşekkür etti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, ardından Milli Mücadele ve Şehitler Haftası için hazırlamış olduğu bildiriyi aktardı.

Duygusal Anlar Yaşandı

Açılış konuşmasının ardından; Kıbrıs Türkü’nün Milli Mücadelesi’nin canlı tanıkları Emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, 1974 Barış Harekatı döneminde Mağusa savunmasında yaşadıklarını, Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır Muratağa, Atlılar, Sandallar köylerinde yapılan toplu katliamları ve anılarını, Emekli Mücahit Yaşar Gevrek de Taşkent bölgesinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştılar.

Duygusal anların yaşandığı konuşmaların ardından DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından Emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ile Emekli Mücahit Yaşar Gevrek’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne Ziyaret

DAÜ-ATAUM tarafından 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında gerçekleştirilen ikinci etkinlik, Lefkoşa’daki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne yapılan ziyaret oldu. 23 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 14:30’da yapılan ziyarete; DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Canan Zeki ve Öğretim Görevlisi Mustafa Erbilen, DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk ile DAÜ-ATAUM Öğrenci Grubu katıldı.

DAÜ-ATAUM ziyaret heyetini Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nde Dernek Başkanı Gürsel Benan ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, ziyaretlerinin maksadının öncelikle her zaman için şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulamak, bununla birlikte öğrencilerin Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi’nde yaşadıklarını daha iyi öğrenerek bunları gelecek nesillere doğru şekilde aktarmalarına ortam sağlamak olduğunu belirtti.

Ziyaret esnasında Dernek Başkanı Gürsel Benan, DAÜ-ATAUM heyetinin bu anlamlı haftada yapmış oldukları ziyaretten dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi ve Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi sürecinde canlarını feda eden şehitlerimiz hakkında bilgiler verdi. Kendisi de bir şehit çocuğu olan Gürsel Benan’ın babasının şehit olduğunu öğrendiği anısını ziyaretçilerle paylaşması duygusal bir ortamın oluşmasına neden oldu.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’a DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından bir Atatürk portresi ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Canan Zeki tarafından Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu. Dernek Başkanı Gürsel Benan da DAÜ-ATAUM Başkanı Göktürk’e derneğin bir şildini takdim etti.

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24/12/2021 13:42