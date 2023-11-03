DAÜ ATAUM’dan Atatürk Fotoğrafları Sergisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve 10 Kasım Anma Etkinlikleri kapsamında Atatürk Fotoğrafları Sergisi açılışı gerçekleştirildi. 3 Kasım 2023 Cuma günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörlük Binası zemin katta açılışı gerçekleştirilen sergiye yoğun katılım oldu.

Sergi açılışında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk ile çok sayıda öğrenci ve personel yer aldı.

Sergi açılışında konuşan DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl kutlamaları kapsamında etkinliklere devam ettiklerini belirterek, bugün Atatürk fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını yapacaklarını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, sergi açılışı öncesinde ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk ile birlikte 6 ülke 15 şehir gezerek hazırlanan “Cumhuriyet’in 100. Yılında, Atatürk’ün İzinde” konulu barkovizyon gösterisinin izleneceğini aktardı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhuriyetin 100. Yılında kutlamaların büyük bir heyecanla devam ettiğini belirterek, 100 yıl önce büyük bir dâhinin kurduğu cumhuriyetin bugün hala daha etkisini gördüğümüzü aktardı. Bir yüzyılı tamamlarken aslında ikinci bir yüzyılı başlattığımızı aktaran Prof. Dr. Kılıç, bunun da ülkelerin gelişiminde bir mihenk taşı olduğunu vurguladı. Geçmişi takip ederek geleceği düşünmemiz gerektiğine değinen Prof. Dr. Kılıç, hala daha Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in bizlere örnek ve rehber olduğunu aktardı. Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, hep birlikte yeni yüzyılda da heyecan duymaya devam edilmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen barkovizyon gösterimi sonrasında katılımcılar Atatürk’ün resimlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti. Sergi, 10 Kasım 2023 Cuma gününe kadar Rektörlük zemin katta ziyaret edilebilecek.