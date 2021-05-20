DAÜ-ATAUM’dan “Türk Tarihi Açısından 19 Mayıs ve Atatürk” konulu konferans

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, “Türk Tarihi Açısından 19 Mayıs ve Atatürk” konulu bir konferans gerçekleştirdi. DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün moderatörlüğünde ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, 18 Mayıs 2021 Salı günü, saat 14:30’da, Microsoft Teams üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başlayan konferansta Göktürk, 19 Mayıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ilk adımlarının atıldığı, Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’dan Anadolu’ya geçerek, Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin Eylem Safhasını başlattığı, bir milletin tüm yokluklara karşın var olma azmini gösterdiği gün olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Mustafa Kemal’in “Ya bağımsızlık ya ölüm…” parolası ile başlattığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin, Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesine de örnek olduğunu vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan konuşmasına, Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesinin sembolleri Dr. Fazıl Küçük ile Rauf R. Denktaş ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını, çevrim içi de olsa DAÜ öğrencilerine böyle anlamlı bir günde hitap etmekten mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Prof. Dr. Çağlayan konferansında, 19 Mayıs’ın Türk milletinin varlık ve yokluk mücadelesi yol ayrımında, varlık mücadelesi verme kararlılığını gösterdiği günün adı olduğunu, dolayısıyla 19 Mayıs’ın, Türk milletinin yeniden uyanışı, dirilişi ve aynı zamanda bütün insanlığa, yenilemez denilen Batı emperyalizmine karşı gelinebileceği, dik durulabileceğinin ilham olarak verildiği mücadelenin adı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Çağlayan, olaya geniş bir çerçeveden bakarak, Doğu ve Batının karşılıklı mücadelesi içerisinde, Birinci Dünya Savaşı döneminin stratejik, politik ve siyasi durumu ile bu süreçte ve sonrasında verilen mücadelenin ayrıntılarını vurgulayan bir çerçeve çizdi. Mondros Mütarekesi sonrasında Mustafa Kemal’in İstanbul’a gelişine müteakip, İstanbul’dan yurdu kurtarma çabalarının neler olduğunu, bu çabaların sonuçsuz kalması üzerine de Anadolu’ya geçerek millet ile birlikte hareket etme kararı verdiğini ve bu kararı uygulamaya geçirmek adına gösterdiği çabaları, fedakarlıkları ayrıntılarıyla ve akıcı bir üslup ile çok değerli örneklerle açıkladı. Prof. Dr. Çağlayan, Mustafa Kemal’in milletiyle birlikte verdiği milli mücadele sonunda kazanılan zaferin siyasi ve askeri sonuçlarını anlatarak konferansını tamamladı. Konferans, özellikle öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

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20/05/2021 15:25