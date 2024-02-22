DAÜ, Avrasya Üniversiteler Birliği’ne üye oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Avrasya Üniversiteler Birliği’ne (Eurasian Higher Education Union – EURAS) üye oldu.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, EURAS’ın bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi” 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak

Zirveye, 150’nin üzerinde konuşmacı ve 70’in üzerinde ülkeden 250’ye yakın kurum ile dünyanın seçkin üniversiteleri, akademisyenleri, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcileri katılacak.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne bu yıl DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de katılarak DAÜ’yü söz konusu zirvede temsil edecek.

-Kılıç

Prof. Dr. Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünya çapında kabul görmüş bir kuruluşa üye olunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür kuruluşlar ile olan iş birliklerinin devam edeceğini ve DAÜ’nün büyük önem verdiği uluslararasılaşma konusundaki çalışmaların hız kesmeden artarak ilerleyeceğinin altını çizdi.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan 140’a yakın üniversitenin üyesi olduğu ve dünya çapında kabul görmüş yükseköğretim kuruluşlarından biri olan EURAS, Avrasya bölgesindeki üniversiteleri ve diğer yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir birlik olarak 2008 yılında kuruldu.