DAÜ, Avrupa Şampiyonasına katılıyor

KTFF, yeni üyesi olduğu Avrupa Futsal Federasyonunun düzenlediği Avrupa Kulüpler şampiyonasına katılıyor.

Avrupa Futsal Birliğinin (AMF) 04-08 Temmuz 2018 tarihinde düzenleyeceği Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasına Ülkemizi temsilen Doğu Akdeniz Üniversitesi Futsal Takımı katılıyor. Üniversiteler arası yapılan Futsal Turnuvası şampiyonu olan DAÜ Futsal takımı Ülkemizi temsilen katılacağı şampiyonaya İtalya, İspanya, Rusya, Fransa ve Çek Cumhuriyetinden katılacak toplam sekiz takım yer alacak. İlk maçını İtalyan temsilcisi ASD Dejay Novara takımıyla yapacak olan temsilcimiz 03 Temmuz 2018’de Ülkemizden ayrılacak.