DAÜ, Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Sürecini Başarı İle Tamamladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association) Kurumsal Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirme sürecini başarı ile tamamladı.

Kurumsal Değerlendirme Programı, üniversitelerin gönüllü olarak kurumsal düzeyde çalışma süreçlerinin Avrupa üniversiteleri liderlerinden oluşan bir ekip tarafından incelenerek değerlendirilmesi amacı ile tasarlanmış bir programdır. Bu program kapsamında üniversiteler bir öz değerlendirme raporu hazırlamakta ve stratejik yönetim ve iç kalite güvence sistemleri ile ilgili bilgileri Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı ekiplerinin görüşlerine açmaktadır.

DAÜ 2007 yılında ilk değerlendirme sürecini tamamlamış ve bununla birlikte üniversitenin kalite gelişimi güçlendirilmişti. Bu yıl tamamlanan ikinci değerlendirme kapsamında üniversite tarafından hazırlanan raporlar incelenmiş ve 15 Ocak – 3 Şubat ile 12 - 15 Nisan 2021 tarihlerinde iki ayrı çevrim içi ziyaret gerçekleştirilmiştir. Yapılan çevrim içi ziyaretlerde üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve çeşitli paydaşlar ile 20’nin üzerinde çeşitli görüşmeler yapıldı.

Kurumsal Değerlendirme Programı ekibi ziyaretin son gününde üniversite yönetimine bir sözlü rapor sunmuş ve DAÜ’nün uluslararasılaşma, kurumsallaşma, topluma hizmet, araştırma kültürü konularında başarılarından dolayı tebrik etmiştir. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise üniversitenin gelişimi için planlamanın, kalite süreçlerinin ve bağımsız uluslararası değerlendirmelerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, üniversitede program akreditasyonları çerçevesinde kazanılmış olan deneyimlerin, kurumsal düzeyde gerçekleşen bu kapsamlı değerlendirmelerle birlikte üniversitenin gelişimine katkıda bulunacağına olan inancını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hocanın, Avrupa Üniversiteler Birliği ekibine teşekkürlerini sundu.

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22/04/2021 12:15