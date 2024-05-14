DAÜ Bahar Festivali'nin ana sponsoru Noyanlar Şirketler Grubu

Ülkemizin en önemli eğitim kurumlarının başında gelen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar Festivali’nin Ana Sponsorluğu’nu bu yıl Noyanlar Şirketler Grubu üstleniyor.

“Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar”

Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Bahar Festivali 15-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında, “Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar” teması ile DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek olan 26. Bahar Festivali kapsamında her biri birbirinden zengin içerikli birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik yer alacak.

Uzun yıllardır bir marka haline gelen DAÜ’nün Bahar Festivali kapsamında sosyal, sportif ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapılacak.

DAÜ’de eğitim gören gençlerin baharla birlikte moral ve motivasyonunun sağlanması ve hem ülkenin hem de DAÜ’nün tanıtımı adına önem arz eden bu festivale Noyanlar Şirketler Grubu’nun Ana Sponsor olarak destek vermesinin motivasyonları arasında eğitimin ülke geleceği açısından çok önem arz etiğine olan inanç ve destek olunması olarak belirtildi.

DAÜ 26. Bahar Festivali kapsamında birbirinden değerli sanatçılar sahne alarak festivale katılanlara keyifli saatler yaşatacak. Festival süresince spor aktiviteleri, bir çok değerli sanatçı ve kişilerin katılacağı söyleşiler ve tiyatro gösterileri de yer alacak.

Noyanlar Şirketler Grubu olarak tüm halkımızı DAÜ 26.Bahar Festivaline davet ediyoruz.