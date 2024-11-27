DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencileri Cfa Araştırma Yarışması'nda DAÜ’yü Temsil Ettiler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri, üniversite öğrencilerinin finansal analiz konusunda becerilerini ölçen ve deneyimli mentorlar aracılığıyla yoğun bir eğitim programına tabi tutan CFA Araştırma Yarışması'nda DAÜ’yü temsil ettiler.

CFA Society İstanbul tarafından İstanbul'da düzenlenen ve küresel bir yarışma olan CFA Araştırma Yarışması'na bu yıl Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan 25 üniversiteden toplam 158 öğrenci katıldı.

DAÜ’den yarışmaya katılan öğrenciler arasında Bankacılık ve Finans Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden Lilian Mansour, Pania Amini, Otabek Sadykov, Evelina Syrovaia, Persis Koukap Nawomi, Ahmed Firas Ali, Mohamed Ettoubaji, Daniel Bassey Etop ve Thandolwethu Ncongwane yer alıyor.

KKTC’den Yarışmaya Katılan Tek Ekip DAÜ’den Oldu

Toplam 34 takımın yer aldığı söz konusu yarışmaya KKTC’den katılan tek üniversite olan DAÜ, yarışmada 2 takım olarak yer aldı. DAÜ ekibi, finans alanında küresel düzeyde prestije sahip olan CFA Yarışması’nda rakipleriyle bilgi ve yeteneklerini yarıştırırken, uluslararası finans ve yatırım alanında da kapsamlı bir araştırma yaparak uzman jüriye çalışmalarını sundu. Yarışmada, takımlar tarafından hazırlanan raporlar 6 Ocak 2025 tarihinde juriye teslim edildikten sonra dereceye girenler açıklanacak.

DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nigar Taşpınar yarışmanın öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini, finansal bilgi birikimlerini ve ekip çalışması becerilerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirterek, öğrencilerinin bu gibi etkinliklerle uluslararası arenada deneyim kazanmalarını her zaman desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.