DAÜ Başarılı Akademisyenleri İçin Akademik Ödül Töreni Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından organize edilen Akademik Ödül Töreni, 1 Aralık 2022 Perşembe günü, saat 11:00’de, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Araştırmalar Danışma Kurulu Başkanı ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Araştırmalar Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Rizaner ile Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kağan Günçe’nin yanı sıra, fakülte dekanları ve öğretim üyeleri katıldı.

“DAÜ’de Gerçek Bilimsel Çalışmalar Üretilmektedir”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, elde edilen başarılardan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim sunmanın yanında nitelikli bilimsel çalışmalar yürütme misyonuna da sahip olduğunu kaydetti. DAÜ’de gerçek bilimsel çalışmalar yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Hocanın, ne yazık ki yükseköğretim alanında her çalışmanın bu şekilde olmadığını ifade etti. DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak örnek teşkil etmesi ve bilimsel aktivitelerini gerçek bilimsel çalışmalar çerçevesinde yürütme zorunluluğu bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, tüm öğretim üyeleriyle gurur duyduğunu kaydetti. DAÜ’nün en güçlü yanının kurumsal yapısının yanında zengin insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’de bilimin daha da fazla üretilebilmesi için Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörlük olarak her zaman verdikleri desteği arttırarak sürdüreceklerini belirtti. Prof. Dr. Hocanın tüm akademisyenleri özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Akademisyenlere Ödülleri Takdim Edildi

Açılış konuşmasının ardından, DAÜ Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2021 yılı için Akademik Ödül almaya hak kazanan akademisyenlere; 2021 Yılı Fakülte/Yüksekokul Yayın Başarı, 2021 Yılı Araştırmacı Teşvik ve 2021 yılı Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük unvanı almaya hak kazanan akademik personele Akademik Yükseltme Belgeleri sunulurken, Stanford Üniversitesi Dünyanın En Etkin Akademisyenleri Listesi’ne giren öğretim üyeleri ile 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde tez danışmanlığı üstlenen ve yaz dönemi itibariyle öğrencilerini mezun eden akademisyenler de DAÜ Rektörlüğü tarafından onurlandırıldı. Başarılı akademisyenlere ödülleri ve sertifikaları DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Araştırmalar Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Rizaner ile Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kağan Günçe tarafından takdim edildi.

Bu habere tepkiniz:



01/12/2022 16:02