DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 16 Ekim Dünya Gıda Günü ile İlgili Açıklamalarda Bulundu



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 16 Ekim Dünya Gıda Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Gıda Günü Nedir?”

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945 yılından itibaren örgütün kuruluşunu anmak amacıyla her yıl 'Dünya Gıda Günü' olarak kutlanmaktadır. 16 Ekim’de dünya genelinde birçok ülkede başta açlıktan ve kötü beslenmeden etkilenenler olmak üzere, herkesin gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmeye erişimi için farkındalığını artırmayı ve harekete geçmeyi teşvik etmek amacı ile etkinlikler düzenlenmektedir. “Dünya Gıda Günü” 150’den fazla ülkenin katılımı ile Birleşmiş Milletler takviminin en çok kutlanan günleri arasında yer almaktadır.”

“Dünya Gıda Gününün Önemi”

“Dünyada 2,8 milyardan fazla insan sağlıklı bir diyeti karşılayamıyor. Sağlıksız diyetler, yetersiz beslenme, mikro besin eksiklikleri ve obezite her türlü yetersiz beslenmenin önde gelen nedenleridir. Ancak bugün, çok fazla insan açlık ile mücadele ediyor ve sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Besine erişimi daha zor olan bireyler, genellikle temel gıdalara veya sağlıksız olabilen daha ucuz gıdalara güvenmek zorunda kalırken, diğerleri taze veya çeşitli gıdaların bulunmamasından, sağlıklı bir diyet seçmek için ihtiyaç duydukları bilgiden yoksun olmaktan dolayı veya sadece kolay olanı tercih etmek zorunda kalıyorlar. Sağlıklı gıdaya erişim insanlığın en temel ve karşılanması gereken ihtiyacıdır. Ancak günümüz dünyasında açlıkla mücadele devam ediyor. FAO verilerine göre 2022 yılında 783 milyon insan yetersiz besleniyor ve açlık yaşıyor. Sonuç olarak, “Dünya Gıda Günü” etkinlikleri, gıdanın önemi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak toplumların ve kendi toplumumuzun sağlıklı, sürdürülebilir ve ulaşılabilir gıdaya erişebilmesi için Fakültede ilk kez düzenlenmesi planlanan bir farkındalık etkinliği yapılmasını hedefliyoruz .”

“Sağlıklı Beslenme Nedir?”

“Sağlıklı beslenme; çeşitli besin gruplarını içerir, enerji alımında dengelidir, besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir ve sağlıksız gıda tüketiminin olabildiğince az olmasıdır. Tarımsal gıda sistemleri, insanların ve gezegenin sağlığı için tüm insanların şimdi ve gelecekte sağlıklı beslenmesini sağlayabilir ve sağlamalıdır. Ancak bu tutkuyu gerçekleştirmek için daha fazla bağlılık, yatırım ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç vardır. ‘Besinler/gıdalar’ çeşitlilik, beslenme, uygun fiyat ve güvenlik anlamına gelir. Tarlalarımızda, pazarlarımızda ve sofralarımızda herkesin yararına daha fazla besleyici gıda çeşitliliği bulunmalıdır. Sağlıksız beslenme modelini benimsemiş olmak, bulaşıcı olmayan hastalıklara (kalp damar hastalıkları, diyabet ve belirli kanser türleri) bağlı ölümlerin en büyük risk faktörüdür. Dünya genelinde her 5 ölümden 1'inden sorumlu olan sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolarlık maliyetiyle ülkelerin sağlık bütçelerinde de önemli bir yer tutmaktadır.”

“Sağlıklı Beslenebilmek İçin”

“Meyve, sebze, kuru baklagil, sert kabuklu kuruyemiş ile tam tahıl gibi posa ve vitamin-mineral içeriği yüksek besinlerin tüketimini arttırın.

Rafine şeker, doymuş yağ ve tuz oranı yüksek yiyecek ve içecek tüketimini azaltın.

Paketli gıdalar ile hazır yemek tüketimini azaltıp daha çeşitli ve geleneksel gıdaları tercih ederek yerel biyoçeşitliliği destekleyin.

Yöresel ve mevsimine uygun gıdaları, bu gıdaların besin değerlerini ve pişirme yöntemlerini öğrenin.

Bireysel ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterse de günde 2-3lt sıvı tüketilmelidir.

Alkollü içeceklerden uzak durulmalı ve sigara kullanılmamalıdır.

Fiziksel aktivitenizi arttırın. (Haftalık 150 dk orta şiddette egzersiz)

Tüm insanlığın yeterli ve dengeli beslenebildiği, açlığın olmadığı sağlıklı günlere özlemle 16 Ekim “Dünya Gıda Günü”nü kutluyoruz.”