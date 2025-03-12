DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dünya Böbrek Günü ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müjgan Öztürk, Dünya Böbrek Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz Diyeti ile Böbreğinizi Koruyun"

“Her yıl Mart ayının ikinci Perşembe’si, Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktadır. Bugünün amacı, böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda farkındalığı artırmaktır. Tüm Dünya’da 843,6 milyon böbrek hastası bulunmakta olup, her 10 kişiden biri böbrek hastasıdır. KKTC’de ise, yetişkin nüfusta yapılan tarama sonrasında genel kronik böbrek hastalıkları prevalansının %14,1 olduğu, erkeklerde kadınlara göre daha fazla kronik böbrek hastalığı görüldüğü ve böbrek hastalığı saptanan bireylerin %68,3’ünün hipertansiyon, %53,5’inin ise diyabet hastası olduğu belirtilmiştir.

Dünya Böbrek Günü'nün 2025 yılı teması, “Böbrekleriniz sağlıklı mı? Erken tanı ile böbreklerinizi koruyun” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 2040 yılında böbrek hastalıklarının sağlıklı yaşam süresinin kısalmasına neden olan hastalıklar arasında diyabeti geçerek 5’inci sıraya yükselmesinin beklendiği ve erken tanı ile geliştirilecek politikalar sayesinde küresel olarak böbrek yetmezliğinin maddi ve manevi yüklerinin azaltılabileceği, yaşam kalitesinin artırılabileceği vurgulanmıştır.

Beslenme, böbrek hastalıklarının hem önlenmesinde hem de tedavisinde çok büyük öneme sahiptir. Böbrek hastalıklarından korunmada ilk adım, diyetimizde çeşitliliği sağlamak ve tüm besin gruplarından dengeli şekilde tüketmektir. Pek çok araştırma, tam tahıllardan, zeytinyağından, otlardan, sebze ve meyvelerden, balık ve kuru baklagillerden, az yağlı süt ürünlerinden zengin, kırmızı et, doymuş yağ ve şekerden fakir olan Akdeniz diyeti ile böbrek hastalıklarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle bir Akdeniz adası olan Kıbrıs’ta Akdeniz diyeti, hayatımızın bir parçası haline getirilmelidir.

Böbrek sağlığımızı korumak için özellikle dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta ise kan şekeri ve kan basıncının düzenlenmesidir. Öğün saatlerini düzenleyerek, posadan zengin besinleri tercih ederek, her öğünde yeterli miktarda sebze tüketerek, tam tahıllara diyetimizde yer vererek kısaca Akdeniz diyeti benimseyerek ve şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durarak kan şekerimizi kontrol altında tutabilir ve böbrek sağlığımızı koruyabiliriz.

Önemli bir diğer nokta ise tuz tüketimidir. Günlük tuz tüketiminin azaltılması, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olurken, vücuttaki sodyum dengesini sağlamakla görevli böbreğin yükünü hafifletmek açısından da büyük önem taşır. Günlük tükettiğimiz tuzun büyük bir kısmı, satın aldığımız besinlerden gelmektedir. Bu nedenle alışveriş yaparken etiket okumaya özen göstermeli, peynir, hellim ve zeytin alırken az tuzlu veya tuzsuz olanları tercih etmeli, turşu ve salamura besinlerden kaçınmalıyız. Yemeklerimizi tuz yerine baharat ve limon gibi çeşni vericilerle lezzetlendirmek de günlük tükettiğimiz tuz miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Düzenli bir yaşam tarzı, en az beslenme kadar böbrek sağlığını korumak için gereklidir. Bu doğrultuda sigara tüketmemek, alkol tüketme alışkanlığımız varsa bunu sınırlandırmak, her gece 7-8 saat uyumak, fazla kilolarımızı vermek ve fiziksel olarak aktif olmak, böbrek hastalıklarından korunmada izlenebilecek önemli adımlardır.”