DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programı SABAK Tarafından Akredite Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programı’nın, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 8 Mart 2022 - 30 Eylül 2027 tarihleri arasında 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandığı açıklandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, SABAK, farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bağımsız bir dernek olarak faaliyet gösteriyor.

SABAK, söz konusu değerlendirmeyi 9 değerlendirme ölçütüne göre yapıyor. Bu ölçütler; “Eğitim Programı”, “Program Çıktıları”, “Öğrenciler”, “Öğretim Elemanları”, “Altyapı”, “Yönetim Yapısı”, “Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar”, “Sürekli Yenileme ve Gelişim”, “Disipline Özgü Ölçütler” olarak sıralanıyor.

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19/03/2022 13:25