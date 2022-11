DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tarafından 3. Kültürlerarası Yemek Festivali Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültürlerarası Yemek Festivali’nin üçüncüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi A blok ana giriş katında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin yemek kültürleri tanıtılarak, öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin bir araya gelerek sosyal ve kültürel paylaşımlarda bulunmaları hedeflendi. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün bu etkinliğine 5 farklı ülkeden toplamda gönüllü 55 öğrenci, 30 farklı yemek tarifi hazırlayarak katıldı. Etkinlik kapsamında gönüllü öğrenciler hazırladıkları tariflerin lezzetini denemeleri için katılımcılara sundu.

Buna ek olarak görevli öğrenciler, bölümden sorumlu hocaları danışmanlığında tasarladıkları poster ve el broşürleri ile birlikte tarif içeriklerinin sunumunu gerçekleştirdi. Tanıtıcı broşürlerde yemek tarifi, kullanılan malzemeler, yemeğin her bir porsiyonunun ve 100 gram ağırlığının besin değerlerine de yer verildi. Yaklaşık 300 kişinin katılımı ile tamamlanan etkinlik Sağlıklı Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç Dr. Ceren Gezer ve Bölüm öğretim üyelerinin öğrencilere katılım sertifikası vermesi ile tamamlandı. Etkinliğe Kıbrıs kültürünü yansıtan yiyecek ve içecekleriyle; Narin Kurabiyeleri Unlu Mamulleri, Tatlı Hayat Coffee and Cake, Caramel House of Chocolate, Oza Kahve ve Melemendi Bakery de katkı sağladı.

