DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü X. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi’nde Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Beslenme ve Diyetetik alanında oldukça prestijli olan Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi’ne katılarak DAÜ’yü temsil etti. Bu yıl onuncusu gerçekleştirilen söz konusu etkinlik covid-19 pandemisi nedeniyle çevrim içi olarak e-kongre şeklinde gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri, diyetisyenler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği kongrede DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 6 poster bildirisi, 2 sözlü sunum ve 1 oturum başkanlığı ile yer aldı.

Kongrede DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yıldız başkanlığında “Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Beslenme ve Diyetetikte Yeri Var Mı?” konulu oturum gerçekleştirildi. Öte yandan DAÜ Beslenme Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceren Gezer’in danışmanlığını yapmış olduğu doktora tezinden “Kuzey Kıbrıs'taki Süt ve Süt ürünleri ile Ağır Metal Alımı: Günlük Kabul Edilebilir Alım Miktarının Üzerinde Mi?” başlıklı sözlü bir sunum ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tevhide Ziver Sarp’ın danışmanlığını yapmış olduğu yüksek lisans tezinden “Besin Etiketi Okuma Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” başlıklı sözlü bir sunum gerçekleştirildi.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Hedonik Açlık Eğilimlerinin Vücut Kompozisyonu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi” ve Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yaşayan Okul Çağı Çocuklarının Vücut Ağırlığı, Beden Kitle İndeksi ve Vücut Yağ Yüzdesi Ulusal Referans Değerleri” başlıklı poster bildirileri ile kongrede yer aldı.

Öğretim Görevlisi Merve Yurt ve Araştırma Görevlisi Cemre Elmas “Üniversite Öğrencilerinde Uyku Süresinin Vücut Bileşimleri ve Beslenme Durumları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi”, Öğretim Görevlisi Burcu Barbaros “Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Sürecinde Yeme Tutumları ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Ceren Gezer “Gebelerde Aşırı Besin İsteği ve Yeme Davranış Bozukluğu Eğilimi İlişkisi” ve Prof. Dr. Emine Yıldız içinde yer aldığı beslenme ve diyetetik lisans çekirdek eğitim programı uzaktan eğitim çalışma grubunun “Beslenme ve Diyetetik Lisans Çekirdek Eğitim Programının Uzaktan Eğitim Sistemine Entegrasyonu: Bir Pilot Çalışma” başlıklı poster bildirileri ile kongrede yer aldılar. Tüm bildiriler kongre kitapçığında yer alacaktır. Ayrıca tam metin olarak da yayımlanacaktır.

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26/04/2021 16:29