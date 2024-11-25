DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Zeytin Ağacı Günü'nün Önemi”

“Dünya Zeytin Ağacı Günü, her yıl 26 Kasım’da kutlanan; zeytin ve zeytin ağacının çevresel, kültürel ve ekonomik önemine dikkat çeken küresel bir gündür. Bu özel gün, zeytin ağaçlarının korunması, sürdürülebilir zeytin üretimi ve zeytin ağacının insanlık tarihindeki rolünü vurgulamak amacıyla kabul edilmiştir. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde binlerce yıldır yetiştirilen zeytin ağaçları, mekân ve zaman tanımadan insanlara hizmet etmeye devam etmektedir. Zeytin ağacı; hem beslenme alışkanlıklarımızda önemli bir yeri olan eşsiz meyvesi hem de meyvesinden elde edilen zeytinyağı ile gerek sağlık gerekse kültürel bağlamda büyük bir öneme sahiptir.”

“Zeytin Ağacının Sağlık Üzerine Etkisi”

“Zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından başlıca önemi şunlardır:

Sağlıklı Yağlar: Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin olup, kalp sağlığını destekler. Bu yağlar, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken, iyi kolesterolü (HDL) artırır. Böylelikle kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere birçok kronik hastalığa karşı koruyucu etki gösterir. Antioksidanlar: Zeytinyağı, güçlü antioksidanlar olan polifenoller içerir. Bu maddeler, hücre hasarını engelleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve kronik hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Anti-inflamatuar: Zeytinyağındaki oleokantal maddesi, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Kanser Riski: Araştırmalar, zeytinyağının ılımlı miktarda düzenli tüketiminin bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini göstermektedir. Beyin Fonksiyonlarını Destekler: Zeytinyağında bulunan polifenoller ve oleik asit, beyin sağlığını koruyarak Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltabilir.

Sonuç olarak, Dünya Zeytin Ağacı Günü, zeytin ağacının sağlık, kültürel, ekonomik ve çevresel önemini kutlamak ve bu ağacın korunması gerektiğine dair farkındalık yaratmak için önemli bir fırsattır. Zeytin ağacı, sadece bir bitki değil, aynı zamanda barışın, sağlığın ve sürdürülebilirliğin simgesidir. Bu nedenle, bu özel günün önemi, tüm dünyada zeytin ağacına duyulan saygıyı pekiştirmek ve onu gelecek nesillere aktarmak açısından büyük bir anlam taşır. Dünya Zeytin Ağacı Günü, hem bu ortak mirasa hem de kendi derin insani değerlerimize olan bağlılığımızı sergileyebileceğimiz bir anıdır.”

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Zeytin Fidanı Dikme Etkinliği Düzenliyor

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü kapsamında Zeytin Fidanı Dikme Etkinliği düzenliyor. Söz konusu etkinlik, “Doğaya Zeytin, Geleceğe Umut Ekelim” temasıyla, 26 Kasım 2024 Salı günü, saat 10.30’da, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilecektir.