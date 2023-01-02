DAÜ Bilardo Takımı Şampiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Bilardo Takımı, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversiteler arası bilardo turnuvasında şampiyon oldu. Dört üniversitenin katıldığı turnuva, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun Lefkoşa - Ortaköy’de yer alan binasında gerçekleşti. 8 top formatında yapılan turnuva sonucunda, rakiplerine karşı oynadığı bütün maçları kazanan DAÜ Bilardo Takımı altın madalyanın sahibi oldu. DAÜ’nün şampiyon bilardocuları, madalyalarını Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu’dan aldı.

“DAÜ Her Zaman Şampiyonluğu Hedefliyor”

Elde edilen şampiyonluğa ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Bilardo Takımı antrenörü Hasan Maydon, sporcularını özverili ve yoğun çalışmalar sonucunda elde etmiş oldukları başarıdan dolayı kutladı. DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da, DAÜ spor takımlarının gerek yurtiçi, gerekse de yurtdışında gerçekleşen müsabakalardan şampiyonluk kupalarıyla dönerek kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini vurguladı. DAÜ Bilardo Takımı sporcularını ve antrenörleri Hasan Maydon’u elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden Konnolu, DAÜ spor takımlarının mücadele ettiği platformlarda her zaman şampiyonluğu hedeflediğinin altını çizdi.

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02/01/2023 16:21