DAÜ “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023 yılı boyunca “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

DAÜ Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nün 2023 yılı boyunca düzenleyeceği “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinlikleri hakkında bugün DAÜ Vakıf Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, basın toplantısında DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı konuşma yaptı. Paylaşılan bilgiye göre, “DAÜ ile Kitap Buluşmaları”nın ilk etkinliği DAÜ Yayınları’ndan çıkan “Çağdaş Mağusa Gravürleri” kitabıyla olacak.

Deniz Plaza’nın katkılarıyla kampüste kitapseverler için stantlar kurulacak ve yenil yıl öncesinde dileyenler bu stantlardan DAÜ Yayınevi’nin yayınlarından hediye alabilecek.

Bahar aylarında ise “Kitap Fuarı” düzenlenecek. Fuar kapsamında paneller, bilim, sanat ve teknoloji alanlarında atölye çalışmaları, masal anlatımları, sesli kitap köşeleri ve yurtdışından gelecek yazarlarla söyleşi ve imza günleri de yapılacak.

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19/12/2022 17:47