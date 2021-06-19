DAÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Uluslararası Tanınırlığa Sahip Yeni Program

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü bünyesinde açılan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren öğrenci alımına başlıyor. DAÜ Giriş ve Burs Sistemi üzerinden başvuruya açık olan lisans programı; İngilizce dilinde dört yıllık öğrenim süresi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı tek Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı olma özelliğini taşıyor. Program, uluslararası düzeyde de tanınırlığa sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

“İhtiyaç Duyulan Bilim Alanı”

Konuya ilişkin DAÜ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersun İşçioğlu tarafından yapılan açıklamada, “Programımız alanında uzman öğretim üyesi kadrosu ile yürütülecektir. Öğrencilerimiz, fakültemiz bünyesinde bulunan bir Akıllı Sınıf, üç Bilgisayar Laboratuvarı ve üniversitemizdeki diğer imkanlardan da faydalanabileceklerdir. Programımızın tüm dünyada oluşan ihtiyaç sebebiyle, geleceğin meslekleri arasında önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi de, alanın ne kadar önemli ve ileride de ihtiyaç duyulacak bir bilim alanı olduğunu ortaya çıkarmıştır” denildi.

“Birçok İş İmkanı”

Prof. Dr. İşçioğlu’nun açıklaması, şu şekilde devam etti: “Programımız dinamik yapısı sayesinde temel bilgisayar bilimleri, öğretim teknolojileri ve eğitim bilimleri olmak üzere üç alanı da içerisinde barındırmaktadır. Dolayısı ile mezunlarımız mezuniyet sonrası birçok farklı iş imkanı yakalayabileceklerdir. Ayrıca bölümümüz bünyesinde mezunlarımızın yine YÖK onaylı yüksek lisans ve doktora programlarımızda öğretimlerine devam etme imkanları da bulunmaktadır.

Daha önce de belirtildiği gibi, farklı disiplinleri içerisinde barındıran çağdaş program yapısı ve son yıllarda bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacın artması sebebiyle, mezuniyet sonrasında öğrencilerimiz birçok farklı iş imkanına sahip olmaktadırlar. Bu iş imkanlarından bazıları: Bilgisayar Öğretmeni, Öğretim Tasarımcısı, Uzaktan

Eğitim Geliştiricisi, E-Öğrenme / Uzaktan Eğitim Uzmanı, Bilgi-İşlem Merkezi Yöneticiliği / Danışmanlığı, Web ve Çoklu Ortam Tasarımcısı, Ağ Yöneticisi/Mimarı, Yazlım-Tasarım Geliştirme Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Teknoloji Destek Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistemleri Tasarımcısı şeklindedir.”

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19/06/2021 10:17