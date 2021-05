DAÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu Dünyaca Ünlü Psikiyatrist Dr. Martha Stark’ı Ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilimsel Araştırma Topluluğu ve Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs 2021 tarihinde “Relentless Hope and Refusal to Grieve in Psychiatry/Psikiyatride Durmak Bilmeyen Ümit ve Yas Tutmayı Reddetme” konulu çevrim içi söyleşi düzenlendi. Harvard Tıp Fakültesi’nde psikiyatri alanında klinik eğitmen ve ödül kazanmış yazar olan Dr. Martha Stark’ın konuşmacı olarak katıldığı söz konusu söyleşi, saat 21:00’de, Microsoft Teams üzerinden gerçekleşti.

Dr. Martha Stark, 52 sayfalık sunumunda katılımcıları durmak bilmeyen ümit ve yas tutmayı reddetme hakkında bilgilendirip, uygulamalı örnekler paylaştı. Yas tutmanın getirdiği acı ile baş etmeyi reddetme arzusunun sağlıklı bir düşünce olmadığını yansıtan Dr. Stark, temel olarak hastaların içerisinden geçtikleri süreçle ilgili bilgiler verdi. Dr. Stark, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Dünyaca ünlü Psikiyatrist Dr. Martha Stark’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşi http://tinyurl.com/2rj9armr linkinden izlenebiliyor. DAÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından gerçekleştirilen söyleşiler, http://tinyurl.com/ye2vk3mn linkinde yer alan DAÜBAT Youtube kanalından da izlenebiliyor.

Dr. Martha Stark Kimdir?

Dr. Martha Stark, Harvard Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra, ihtisasını Cambridge Health Alliance’da “Yetişkin Psikiyatrisi” üzerine yapmıştır. Birçok farklı psikiyatrik konuda yayımlanmış akademik makalesi bulunan Dr. Martha Stark, Comprehensive Integrative Medicine ve Sensorimotor Psychotherapy Enstitüsü’nde Yönetim Kurulu Üyesidir. Kendisi, aynı zamanda Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Çözümleri Entegre Etmek adında hastalara yardım amaçlı bir kurum olan SynergyMed for MindBodyHealth’in kurucusu ve CEO’sudur. Dr. Martha Stark, Harvard’a 42 yıl çalışmış ve şu anda kendisine ait özel klinikte çalışmalarını sürdürmektedir.





