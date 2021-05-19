DAÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu Dünyaca Ünlü Psikiyatrist Dr. Martha Stark’ı Ağırlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilimsel Araştırma Topluluğu ve Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs 2021 tarihinde “Relentless Hope and Refusal to Grieve in Psychiatry/Psikiyatride Durmak Bilmeyen Ümit ve Yas Tutmayı Reddetme” konulu çevrim içi söyleşi düzenlenecek. Harvard Tıp Fakültesi’nde psikiyatri alanında klinik eğitmen ve ödül kazanmış yazar olan Dr. Martha Stark’ın konuşmacı olarak katılacağı söz konusu söyleşi, saat 21:00’de, Microsoft Teams üzerinden gerçekleşecek. Dr. Martha Stark, söyleşide katılımcıları durmak bilmeyen ümit ve yas tutma psikolojisi hakkında bilgilendirecek.

Dr. Martha Stark Kimdir?

Dr. Martha Stark, Harvard Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra, ihtisasını Cambridge Health Alliance’da “Yetişkin Psikiyatrisi” üzerine yapmıştır. Birçok farklı psikiyatrik konuda yayımlanmış akademik makalesi bulunan Dr. Martha Stark, Comprehensive Integrative Medicine ve Sensorimotor Psychotherapy Enstitüsü’nde Yönetim Kurulu Üyesidir. Kendisi, aynı zamanda Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Çözümleri Entegre Etmek adında hastalara yardım amaçlı bir kurum olan SynergyMed for MindBodyHealth’in kurucusu ve CEO’sudur. Dr. Martha Stark, Harvard’a 42 yıl çalışmış ve şu anda kendisine ait özel klinikte çalışmalarını sürdürmektedir.

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19/05/2021 11:26