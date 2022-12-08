DAÜ BİR-SEN yönetimi belirlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) 7’nci olağan genel kurulu dün gerçekleştirildi.

DAÜ BİR-SEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre genel kurul neticesinde sendika organları şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Buğu Sümen Cohar (Eş Başkan), Oğuzhan Erdönmez (Eş Başkan), Hüseyin Sarı Zorba (Genel Sekreter), Zalihe Oza (Mali Sekreter), Tuncay Mizan (Eğitim Ve Örgütlenme Sekreteri), Yusuf Cohar, Onur İstillozlu, Damla Sayman, Murat Topaloğluları, Sungur Kılbaş, Arzu Yılmaz, Cemal Balıkçı, Zühal Kırımlı Pekşah, Mehmet Oduncuoğlu, Gülhan Evleksiz, Aynur Çil, Erdinç Metni, Emrah Kaçmaz, Murat Çoban. Denetim Kurulu: Ali Akın, Ercan Ercanlar, Ufuk Yücetürk”

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08/12/2022 18:18