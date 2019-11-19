DAÜ Bir-Sen'den Petrol-İş Sendikası Grevine Destek

DAÜ Bir-Sen, DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikasının bir süreden beridir sürdürdüğü grevlerine destek vermek amacı ile bugün grev yerine ziyaret gerçekleştirdi.

DAÜ Bir-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

"Sendikanın tüm olumlu ve yapıcı yaklaşımlarının işveren tarafından karşılık bulmaması, emekli olan personelin yerine yeni istihdam yapılmaması, Kıbrıs Türk Petrollerinde varolan sendikanın saf dışı bırakılmaya çalışılması ve Toplu İş Sözleşmesi düzenin ortadan kaldırılmak istenmesi kabul edilebilir değildir.

Son dönemde sistematik olarak sendikalara ve Toplu İş Sözleşmesi düzenine yapılan saldırıları şiddetle kınar, bugün grevde olan DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikasının Kıbrıs Türk Petrollerindeki haklı grevlerini selamlar, kendileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu tüm kamuoyu önünde duyururuz."

19/11/2019 18:04