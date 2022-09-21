DAÜ BTYO Öğrencileri Profesyonellerle Buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliklerinin 10’uncusu kapsamında, öğrencilerini başarılı profesyonellerle buluşturdu. DAÜ BTYO, öğrencilerinin kariyer yolculuklarına katkıda bulunmak ve onları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak amacıyla, bilişim ve teknoloji ile ilgili farklı alanlardan pek çok katılımcıyı misafir etti. Konuşmacılar, DAÜ BTYO öğrencilerine kariyer tecrübelerini aktarırken, aynı zamanda uzmanlaşmayı hedefledikleri alanlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Etkinlikler öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Profesyonellerden DAÜ BTYO Öğrencilerine Kariyer Tavsiyeleri

DAÜ BTYO’da gerçekleşen 10. Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin ilk konuğu, Türkiye’deki ilk 100 kadın patron sıralamasında yer alan Ayrotek Genel Müdürü Ülker Tek Gürpınar oldu. DAÜ mezunu olan Gürpınar, seminerde DAÜ BTYO öğrencilerine blokzincir teknolojisi ve sektörel uygulama alanları ile ilgili bilgi verdi. Etkinliğin ikinci konuğu ise Adli Muhasebe Uzmanı ve Fraud Audit Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Baki Toraman oldu. Toraman, öğrencilere adli muhasebe uygulamaları ve hile yönetimi hakkındaki tecrübelerini aktardı.

Sonrasında Yazılım Geliştirme Danışmanı ve Eğitmeni Engin Demiroğ, DAÜ BTYO öğrencileriyle bir araya geldi. Demiroğ, öğrencilere “Aranan Yazılım Geliştiricisi Olmak” başlıklı seminer verdi. DAÜ BTYO’nun bir diğer konuğu ise, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam oldu. Akademik kariyerine ilk olarak Elektrik ve Elektronik teknisyenliği programını bitirerek başlamış olan Karaçam, verdiği seminerde mesleki eğitimin önemini vurguladı ve müteahhitlik sektörü ile iş gücü piyasası hakkındaki tecrübelerini DAÜ’lü öğrencilerle paylaştı. Halen İspanya’da yazılım sektöründe faaliyet gösteren Bilgisayar Programcılığı mezunumuz Metin Melekli ise “Avrupa Yazılım Sektörü: Fırsatlar ve gereksinimler” konulu seminerinde DAÜ’den mezun olduğu andan bu güne edindiği deneyimler ve Avrupa’daki iş imkanları konusunda öğrencileri aydınlattı. Son olarak, Ankara’da kendi yazılım şirketiyle bankacılık sektörüne çözüm üreten Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri programı mezunumuz Yağız Özgen Özben, “Mikroservis mimarileriyle yazılım tasarımı ve Türkiye bilişim sektöründeki yeri” konulu semineriyle önemli bilgiler vermiş ve ilgili sektörlerde çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunmuştur.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ BTYO öğrencileri, bu tür etkinlikleri çok faydalı bulduklarını belirttiler. İş hayatına atılmadan önce kendi alanlarının önde gelen profesyonellerinden tavsiyeler alma fırsatının, kendi kariyer yolculuklarını planlamalarında da kendilerine yardımcı olduğunu aktaran öğrenciler, bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulunarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

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21/09/2022 15:00