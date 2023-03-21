DAÜ BTYO’DAN meslek lisesi öğretmenlerine yazılım ve mikroişlemci kursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nün talebi üzerine; Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi’nde görev yapan 14 öğretmene yazılım ve mikroişlemci kursu verildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde her gün üç saat olmak üzere toplamda 12 saat süren kurs, DAÜ BTYO Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Öğretim Görevlisi Mesut Yakup tarafından verildi. Kursun içeriğinin hazırlanmasına DAÜ BTYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Doğanalp, Öğretim Görevlisi Hasan Özçelikhan ile Öğretim Görevlisi Ali Murat da katkı koydu.

Kursun oldukça başarılı ve verimli geçtiğini belirten Öğretim Görevlisi Mesut Yakup, Bakanlığın talebi doğrultusunda verdikleri eğitimin yazılım ve donanım ağırlıklı olarak gerçekleştiğini aktardı.

Meslek liselerinden kursa katılan öğretmenlerin bilişim alanından olduğunu belirten Yakup, kursun tamamlanmasının ardından öğretmenlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve talep edilmesi halinde DAÜ BTYO olarak bu tür kursları memnuniyetle vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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21/03/2023 11:55