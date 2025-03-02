DAÜ "Çağdaş Mağusa Gravürleri" söyleşi ve kitap tanıtım etkinliği yarın yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi "Çağdaş Mağusa Gravürleri" söyleşi ve kitap tanıtım etkinliği yarın yapılacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ve Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlik, saat 18.00'de Lefkoşa Rüstem Kitabevi'nde yer alacak.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, editörlüğünü Ayhatun Ateşin'in üstlendiği “ Mağusa Gravürleri” kitabı, Doç. Dr. Ege Uluca Tümör, Emin Çizenel, Dr. Okan Dağlı ve Umut Germeç tarafından kaleme alındı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Güzel Sanatlar Kulübü tarafından 2003 yılından bu yana Ayhatun Ateşin'in küratörlüğünde düzenlenen "DAÜ Sanat Buluşmaları", "DAÜ Gravür Günleri" ve "DAÜ Sanat Üçgeni" gibi etkinlikler, sanata ilgi duyanları ve sanat eğitimi alan öğrencileri usta sanatçılarla bir araya getirerek teknik ve artistik becerilerin paylaşılmasını, deneyim kazanılmasını sağlıyor.

Etkinlikler kapsamında gerçekleşen kolektif kazı resim (gravür) çalışmaları sonucu sanatçılar tarafından üretilen eserler, "Mağusa Gravürleri" başlığı altında toplanarak bir koleksiyon oluşturuldu. Bu koleksiyonun tanıtımını ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak "DAÜ Çağdaş Mağusa Gravürleri Kitabı" ise, bölgenin sanatsal ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

-Ateşin

Ayhatun Ateşin yaptığı açıklamada, DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü olarak amaçlarını, sanata ilgi duyanlar ve sanat eğitimi alan öğrencilerin, alanlarında isim yapmış usta sanatçılar ile buluşarak, onların teknik ve artistik becerilerini, deneyimlerini gözleyebilmelerine, deneyim kazanmalarına olanak tanımak, sanatçıları bir araya getirerek, bir arada üretmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Ateşin, “Sanatın düşünsel-entelektüel alt yapısını, hayatın-gerçekliğinin sanata nasıl dönüştürüleceğini göstermek-sorgulamak farkındalık oluşturmak istedik” dedi.