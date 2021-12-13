DAÜ ‘Çocuk Dostu Koruma Ortamları: İstismar ve Çocuk Görüşme Odaları’ Konulu Konferans Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle “Çocuk Dostu Koruma Ortamları: İstismar ve Çocuk Görüşme Odaları” konulu konferans düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Pazartesi günü düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Eşmen Tatlıcalı, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde çocuklara ve ailelere hizmet vermeye başlayan görüşme odaları ile ilgili bilgiler verdi.

Tatlıcalı konuşmasında görüşme odalarının Lefkoşa ve Girne’de çocuklara ve ailelere hizmet vermeye başladığını ve bu odaların sayısının artırılmasına yönelik hareket planlarının uygulanmaya devam ettiğini ifade etti.

Odaların hem istismar şüphesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gelen çocuklar, hem de aile çocuk tahkikatları için kullanılabilecek donanıma sahip olduğunu vurgulayan Tatlıcalı, bu odaların risk altındaki çocuklarla görüşme yaparken çocukların yaş, gelişim ve ihtiyaçlarına yanıt vermek adına önemli olduğunu vurguladı.

Tatlıcalı, konferans sonunda Temel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından yöneltilen soruları da yanıtladı.

“ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konferansın düzenlenmesine katkı koyan, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Nihan Koran “Bu konferans aracılığı ile bizler DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri olarak, çocuk dostu ortamların yaratılmasının yanı sıra, çocuk hakları ile ilgili yapılacak olan ileriki dönem çalışmalarına katkı koyacağımızı ve çocuklarla birlikte çocuklar için çalışmaya devam edeceğimizi belirtiriz” dedi.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Ayşe Işık Gürşimşek ise öğretmen adaylarının mesleğe hazırlık sürecinde “çocukların yüksek yararını” gözetecek bir anlayışla yetişmelerinin bölümdeki tüm öğretim üyelerinin ortak amacı olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

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13/12/2021 16:26