DAÜ “Cup Of Natıons Basketball” Turnuvasında kadınlarda Türkiye, erkeklerde Nijerya şampiyon

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30/12/2021

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DAÜ “Cup Of Natıons Basketball” Turnuvasında kadınlarda Türkiye, erkeklerde Nijerya şampiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Cup of Nations Basketball” turnuvasında şampiyonlar, 28 Aralık 2021 Salı günü oynanan final müsabakalarının ardından belli oldu.

Kadınlar final maçında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 26-13’lük skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkekler final maçında ise Nijerya, İran’ı 29-5’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçlarında kadınlarda Uganda’yı 12-10’luk skorla mağlup eden Lübnan üçüncülüğü elde ederken, erkeklerde Uganda’yı 37-13’lük skorla mağlup eden Türkiye üçüncü oldu.

Sporculara Ödülleri Takdim Edildi

Turnuvanın en skorer kadın oyuncusu ve en değerli kadın oyuncusu 50 sayıyla Zeynep Tan seçildi. Turnuvanın en skorer erkek oyuncusu 38 sayıyla Marho Okorefe, en değerli erkek oyuncu Abdallah Mahmoud oldu.

Turnuvanın en centilmen kadın takımı Uganda seçilirken, en centilmen erkek takımı ise Lübnan oldu. Takımlarına en fazla destek olan topluluk ödülünü ise Nijerya kazandı. Turnuva kapsamında düzenlenen Serbest Atış Yarışması’nı Zeynep Tan, Üçlük Yarışması’nı Emre Baycan, Smaç Yarışması’nı ise Sari Aljoulani kazandı.

Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ve başarılı sporculara ödülleri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve Spor İşleri Müdürlüğü personeli tarafından takdim edildi.

 

30/12/2021 13:54
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TAGS: daü kupası, türkiye, nijerya
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