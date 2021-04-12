DAÜ DAKMAR 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü İçin İki Söyleşi Düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR), 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü vesilesiyle iki çevrim içi etkinlik düzenleyecek. DAKMAR Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya’nın moderatörlüğünde yapılacak etkinliklerin ilki; 15 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 19:00’da, yüksek mimar ve çocuk kitapları yazarı Simla Sunay’ın konuk olacağı “Mimarlık Mirası ve Çocuk Kitapları / Atölyeleri” konulu söyleşi olacak. Söyleşinin ana teması; kentleri kurma ve kentlerde yaşama, kültür oluşturma süreçlerinde çocukların mimarlık ile doğa ilişkisini çocuk kitapları ve atölyeleri vasıtasıyla algılayabilmesi ve doğa bilinciyle yetişebilmesi olarak belirlendi.

Etkinlikler Herkese Açık Olacak

İkinci etkinlik, 16 Nisan 2021 Cuma günü, saat 19:00’da yapılacak. Bu etkinlikte, 1974 öncesi Kapalı Maraş’ta yaşayanlarla yaptığı görüşmeler ve röportajların temelini oluşturduğu doktora çalışmasını tamamlayan, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nafia Akdeniz, ICOMOS’un 2021 yılı teması olarak belirlediği “Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilik İçeren Gelecekler” etrafında şekillenecek olan “Kültürel Bellek ve Kapalı Maraş Anlatıları” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Her iki etkinlik de MS Teams üzerinden canlı yayınla herkese açık olarak düzenlenecek.

18 Nisan tüm dünyada ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) örgütünün öncülüğünde “World Heritage Day (Dünya Kültür Mirası Günü)” olarak; kültür varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak, toplum bilincinin oluşturulması ve artırılmasına katkı koymak amacıyla kutlanıyor.

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12/04/2021 16:26