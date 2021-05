DAÜ DAKMAR, AKVAM ve INTBAU İş Birliğinde Ortak Webinarlar Serisi Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Arkeoloji ve Kültürel Varlıkları Araştırma Merkezi (AKVAM), Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) ile Kıbrıs Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği (INTBAU) iş birliğinde, kültürel mirasımızın geleceğe aktarılması konusunda toplumsal farkındalığımızın yükseltilmesi ve uluslararası ortak kültürel miras çalışmalarına zemin oluşturabilmek amacıyla, her ay düzenli olarak ortak kurgu çerçevesinde planlanan webinarlar serisinin beşincisi, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü, saat 19:00’da, herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. DAÜ AKVAM Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’un moderatörlüğünde düzenlenecek olan webinarda, Oxford Brookes Üniversitesi’nde görevli ve aynı zamanda ICOMOS bilimsel komitelerinin yanı sıra, RIBA Koruma Grubu’nun da üyesi olan Dr. Aylin Orbaşlı, “Architectural Regeneration and its Theoretical Context” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Yapılacak olan webinar sunumunda kentsel veya kırsal bağlamda mevcut binaları, yapıları yeniden kullanma, uyarlama ve geliştirme faaliyetlerinin ve müdahalelerin bir alanın, binanın yenilenmesi üzerindeki etkilerini tanıyan ve temelini oluşturan mimari yenileme kavramı anlatılacak. Bu webinar aracılığıyla, yapılı çevrenin yeniden kullanımının ve yenilenmesinin çevresel, ekonomik, sosyal ve refah faydaları üzerinde durulacak ve bir koruma-tasarım sürekliliğinin parçası olarak mimari yenilenmeyi destekleyen teorileri tartışılacak. MS Teams üzerinden gerçekleştirilecek olan herkese açık bu oturuma dileyenler, etkinlik saatinde poster üzerindeki QR kodunu taratarak veya http://tinyurl.com/ffk6w2ap linki aracılığıyla katılabilecek.

26/05/2021 16:05