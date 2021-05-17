DAÜ-DAKMAR’dan Çevrim İçi 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü Etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAÜ-DAKMAR), 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’nde “Bir Çağdaş Müzecilik Deneyimi” konulu sunuma ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Müzeler Konseyi - ICOM tarafından “Dünya Müzeler Günü” olarak kabul edilen 18 Mayıs, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü - UNESCO tarafından da, 1977’den beridir, farkındalık yaratan etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır. Bugünün kutlanmasındaki temel amaç, kültür varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Bu bağlamda DAÜ-DAKMAR; müzelerin, kültürel mirasın sürdürülmesinde önemli bir rolü olduğuna inançla, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’nü “Bir Çağdaş Müzecilik deneyimi: Mardin Müzesi” başlıklı sunumla kutluyor.

Etkinlik Herkese Açık

Mardin Müzesi eski Müdürü Nihat Erdoğan’ın çevrim içi sunumu, DAÜ-DAKMAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker’in moderatörlüğünde, 18 Mayıs 2021 Salı günü, saat 19:00’da Microsoft Teams üzerinden canlı ve herkese açık olarak gerçekleştirilecektir. Etkinliği canlı olarak izlemek isteyenler, etkinlik saatinde posterin sağ üst köşesinde yer alan QR kodunu taratarak veya konferans linkine tıklayarak “https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJkYWQzYjQtMzEwNy00NzkxLTkxMmMtZTFkOWZjOTk3N2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229696b0a8-9e29-43ab-9fe5-b03aa9431d88%22%2c%22Oid%22%3a%22b3b12f58-a187-4175-b9fc-6b0fc58d38b9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a” erişim sağlayabilecektir.

Nihat Erdoğan Kimdir?

Nihat Erdoğan, lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde, lisansüstü eğitimini ise Ankara Üniversitesi, Müze Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Hakkari’de sınıf öğretmeni ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak Ankara’da Müzeler Genel Müdürlüğü’nde Arkeolog olarak görev aldı. 2008-2020 yılları arasında ise Mardin Müzesi Müdürü olarak görev yaptı. Çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarında devam etme kararı alarak halen Uluslararası Tasarım Vakfı’nın Başkanlığını yürütmektedir. Tasarım Vakfı; Mardin kapsamında, Gaziantep, İstanbul ve Bodrum’da kültür sanat faaliyetleri, geleneksel sanatlar tasarım atölyeleri ve müze eğitimi çalışmalarına devam etmektedir.

Nihat Erdoğan, Mardin Müze Müdürlüğü yayınları başta olmak üzere, çok sayıda yanına ve makaleye, yazar, editör ve yayın koordinatörü olarak katkı sundu. Uzmanlık ve bilimsel araştırma alanları arasında, arkeolojik kazı çalışmaları, müze geliştirme teknikleri, alternatif müzecilik ve müze yönetimi, müze eğitimciliği, araştırmacılığı ve yayımcılığı, kültürel miras, restorasyon ve konservasyon projeleri yönetimi, kültür ve turizm odaklı yerel ekonomik gelişim model tasarımları, müzecilik politikaları ve kültürel mirasın korunması, antik dönemde Mardin ve Geç Roma sınır kentleri, Mardin Kale ve sivil mimarisi, nümizmatik ve antik ekonomi, geleneksel meslekler ve yemek kültürü gibi somut olmayan kültürel ögeler yer almaktadır.

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17/05/2021 16:09