DAÜ Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi Evkaf’ın da Katkılarıyla Hizmete Açıldı

Yüzlerce üniversite öğrencisinin eğitim hayatına dokunarak eşit şartlarda eğitim imkanı sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), yükseköğrenim kurumlarının da yanında olarak öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alabilmesi noktasında destek sağlamaya devam ediyor.

Sunulan desteklerle birlikte DAÜ Eczacılık Fakültesi bünyesine “Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi” kazandırıldı.

Açılış esnasında Deney Hayvanları ve Uygulama Merkezi hakkında çeşitli bilgilere yer veren Eczacılık Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Emre Hamurtekin, oluşturulan merkez ile birlikte adadaki canlı organizmalar üzerinde ilaç araştırmaları yapılabileceğini söyledi.

Ayrıca merkezde klinik çalışma öncesi in vivo ilaç araştırmalarının da yapılacağı belirtildi.