DAÜ DENT kulübü “Uzmanından Dinliyoruz” isimli seminer düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kulübü DAÜ DENT, diş hekimliği öğrencilerinin mesleki bilgilerine yarar sağlamak adına “Uzmanından Dinliyoruz” adlı bir etkinlik düzenledi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ öğrencilerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki diğer diş hekimliği öğrencilerinin ve diş hekimlerinin katılımıyla gün boyu süren etkinlikte, seminerler ve atölye çalışmaları yer aldı.

“Uzmanından Dinliyoruz” kapsamındaki davetli konuşmacılar Uzm. Dt. Gökhan Dokumacıgil “Dental Fotoğrafçılık”; Dt. Hayrullah Kaya ise “Klinik Pratiğinde İzolasyon” konusundaki seminerlerinde katılımcılarla güncel bilgiler paylaştı.

Fakülte Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Özgül Kalyoncu’nun kulüp danışmanlığında düzenlenen etkinliğin ikinci yarısında ise, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Fantom Laboratuvarı’nda, 2. sınıf öğrencilere yönelik birebir uygulamalı olan “Fantom Modellerde Rubber-dam Uygulaması” eğitimi verildi.