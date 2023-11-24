DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giydirme Töreni Düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Diş Hekimleri Günü ve Beyaz Önlük Giydirme Töreni düzenliyor. Tören, 27 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 16:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek. Söz konusu tören ile 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan birinci sınıf öğrencilerine mesleğe ilk adım olan beyaz önlükleri giydirilecek.

Tören kapsamında ayrıca DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref derecelerine sahip olan öğrencilere sertifikaları takdim edilecek.