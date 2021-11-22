DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Kliniği Açılış Töreni ve 2021-2022 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giydirme Töreni, 22 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 14:30’da gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, 22 Kasım tarihinin Türk Diş Hekimliği tarihinde bükük yeri olduğunu belirterek, 22 Kasım’ın Dünya Diş Hekimleri Günü, haftanın ise Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlandığını vurguladı. Ağız hastalıklarının dünya genelinde %90 oranında olduğuna değinen Prof. Dr. Solak, diş hekimliği mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu aktardı. Diş hekimliği ve dişçilik arasındaki farktan bahseden Prof. Dr. Solak Diş Hekimliği mesleğinin ve eğitiminin tarihsel gelişimini anlattı. Bugün açılacak olan klinik ile halka hizmete başlayacaklarına değinen Prof. Dr. Solak bunun gururunu yaşadıklarını belirtti. Törende ayrıca, 2021 – 2022 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran yeni diş hekimliği öğrencilerine beyaz önlüklerinin giydirileceğini belirten Prof. Dr. Solak, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında, DAÜ olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını aktararak, dünya sıralamalarında gün geçtikçe ilerliyor olmaktan ötürü de mutluluk duyduğunu ifade etti. DAÜ’nün adımlarını bilimin ışığında atmaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Hocanın, sağlık alanında verilen eğitimde ileriye gitmek adına akreditasyonlara önem verdiklerinin altını çizdi. Kliniğin özelde Gazimağusa halkına genelde ise KKTC halkına hizmet edeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, kliniğin hayırlı olmasını temenni etti. Beyaz önlük giyecek olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Hocanın, beyaz önlüklerinin hayırlı olmasını diledi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız Ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutlayarak bu anlamlı günde modern diş kliniğinin açılışını yapmaktan ve geleceğin diş hekimlerine beyaz önlüklerini giydirmekten son derece mutluluk duyduklarını ifade etti. DAÜ’nün dünyadaki üniversiteler arasında oldukça prestijli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Özcenk, bugün açılan klinik ile diş hekimliği öğrencilerine hem pratik yapma imkanı sağlanacağını hem de halka modern diş sağlığı hizmeti verileceğini vurguladı. Kliniğin kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Dr. Özcenk, bugün beyaz önlüklerini giyecek olan öğrencilere de başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından 2021-2022 Akademik Yılı’nda Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran toplam 42 öğrenciye mesleğe ilk adımın simgesi olan beyaz önlükleri DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ve fakülte öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

Beyaz önlük giydirme töreninin ardından Dr. Özcenk, Prof. Dr. Hocanın ve Prof. Dr. Solak tarafından gerçekleştirilen kurdele kesme töreni ile DAÜ Diş Hekimliği kliniği halkın hizmetine açıldı. Katılımın yoğun olduğu söz konusu açılış töreni ve beyaz önlük giydirme töreninde DAÜ Fakülte Dekanları, Müdürler, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri de hazır bulundu.





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22/11/2021 17:33