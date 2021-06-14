DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Bilimsel Çalışmalarına Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı ve GenBiomics R & D CEO’su Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, DAÜ’de öğrencileri Rebwar Saeed M. Rashid, Arwa Abourajab ve Tuğrul Özbil ile bilimsel çalışmalarını tüm zorluklar, kısıtlamalar ve pandemiye rağmen yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini beyan ettiler.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, 30 yılı aşkın Akademik ve Bilimsel çalışmalarında dünyanın en iyilerinden diye tabir edilen Boğaziçi Üniversitesi ve Amerikan Ulusal Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde (NIH), alanlarında dünyaca ünlü bilim insanları ve akademisyenler ile çalıştığını ve bu çalışmaların ürünlerini kendi sentezini de katarak DAÜ’de öğrencilerine aktardığını ifade etti. Prof. Dr. Tüzmen, bu bilgi akışının öğrenci memnuniyeti ve başarısında görüldüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, akademik ve bilimsel çalışmaları arasında Kıbrıs Türk insanında görülen ve adamızda var olan Beta Talasemi genetik hastalığını çalışmak için Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdürdüğü sırada, hocası Prof. Dr. Nazlı Başak ile 1980’li yıllardan başlayarak Türkiye’deki ilk Moleküler Biyoloji ve Genetik Referans Laboratuvarı’nda yürüttüğü Beta Talasemi çalışmalarını DAÜ’de de yürütebilmek için zemin hazırlıkları içinde olduğundan bahsetti.

Örnek Teşkil Edecek Çalışmalar

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, gelecek nesillere yönelik yaptıkları çalışmaların meyvelerini şu anda almakta olduklarını belirtti. Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar çalışmalarının çok pahalı bütçelere dayalı çalışmalar olmasına rağmen kısıtlı imkanları sorun etmeden araştırma grubundaki öğrenciler ve hocalar ile birlikte “in silico” (bilgisayara dayalı) çalışmalara da yöneldiklerini ve birçok kitap bölümü ve akademik makale yayınlayarak, örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyduklarını vurguladı.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, ABD’de Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri’ndeki (NIH) 1996-2001 yılları arasında geçen ABD çalışmalarının öğrencilerine de ışık tuttuğunu ve kitap bilgisi dışında gerçek hayatta olabilecek çalışmaları öğrencileri ile paylaştığını belirtti. ABD’ye doktora sonrası eğitimi için Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden (NIH) ilk Kıbrıslı Türk olarak Uluslararası Bilim Dünyasında Prestiji yüksek olan “Fogarty Bursu” kapsamında kabul alması sonucunda gittiğini ve burada Beta Talasemi’ye sebebiyet veren Beta Globin gen ailesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiğini de vurguladı. Prof. Dr. Tüzmen, ABD’deki mentoru Dr. Alan Schechter ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki mentoru Prof. Dr. A. Nazlı Başak ile Hemoglobin ve Beta Talasemi alanında laboratuvar çalışmalarında kullandıkları teknikleri dünya literatürüne kazandırdıklarını belirtti.

Dünya Literatürüne Önemli Bilgiler Kazandırıldı

Kolesterol ve Kanser Genetiği ile ilgili Dünya Literatürüne önemli bilgiler kazandırdığını da ekleyen Prof. Dr. Şükrü Tüzmen; Gen baskılaması teknolojisini kullanarak, kanser hastalığına yönelik çalışmaları ve keşiflerinden de öğrencilerine verdiği derslerde paylaştığını bahsetti. Kolesterol yolağında bulunan FDFT1 genini özellikle prostat kanseri üzerindeki potansiyel tedavi edici gen adayları listesine ileri tetkik yapılabilmesi adına dünya literatürüne kazandırdı. Gen baskılaması çalışmalarında on binlerce potansiyel gen adayı ve sağlık sektöründe halihazırda kullanılan ilaçlarla birlikte çalışmalar yapıp yine önemli bulgulara imza attı.

DAÜ Genetik Kulübü Kurucusu ve Mentör Hocası, Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, DAÜ Öğrenci Kulüp aktivitelerine ve ilgili bölümlere de örnek olacak nitelikte uluslararası standartların paralelinde sosyal ve bilimsel birçok toplantıların ve sempozyumların oluşumunu bizzat sağladı ve öncülük etti. 2021-22 Akademik Yılı’nda da öğrencilerin sosyal ve bilimsel gelişimlerine destek veren bu aktivitelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Halkımıza Destek

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurulumu ve gelişiminde de önemli rolü olan Prof. Dr. Tüzmen, DAÜ’nün COVID-19’a yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan ve Gazimağusa Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan MDH-DAÜ Moleküler Genetik ve Araştırma Laboratuvarı’nda yürüttükleri faaliyetleri ile KKTC Sağlık Bakanlığı’na ve dolayısı ile halkımıza destek sağladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, 2021-22 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin donanımlı akademik kadrosu ve teknolojinin son örnekleriyle laboratuvarlarında eğitim almak isteyen öğrenci adaylarını DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne beklediklerini sözlerine ekledi.

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14/06/2021 15:15